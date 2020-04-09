Інтернет-покупки: як захистити свої права і не віддати гроші шахраям

Інтернет-магазини стають все популярнішими, особливо під час карантину. Практично кожен хоч раз купував товар через інтернет-магазин. Але не завжди такі покупки виявляються безпечними, оскільки можуть потягнути за собою ряд проблем, які не завжди можливо вирішити на користь покупця. Для того, щоб уникнути або мінімізувати можливі негативні наслідки при купівлі товару через мережу Інтернет потрібно, перш за все, знати свої права та розуміти, куди звертатись у разі їх порушення.

Основним нормативно-правовим актом, який регулює відносини між споживачами та продавцями (виробниками) продукції, а також передбачає механізм захисту прав споживачів є Закон України «Про захист прав споживачів».

Відповідно до цього Закону, справний товар, який із якихось причин не сподобався покупцеві, можна повернути протягом 14 днів з моменту покупки, а от у разі купівлі поза торговельними або офісними приміщеннями (зокрема, в Інтернеті) продавець (виконавець) повинен, згідно зі статтею 12 Закону, повернути сплачені гроші без затримки не пізніше 30 днів із моменту повідомлення споживачем про розірвання договору. При чому, покупець має право не повертати продукцію або результати роботи чи послуги до моменту компенсації йому необхідних коштів.

У разі отримання речі неналежної якості, покупець має право вимагати її обміну або повернення за неї коштів - стаття 8 Закону України "Про захист прав споживачів".

Для обміну або повернення товару належної якості покупцеві необхідно надати:

• товар (невживаний, у непошкодженій заводській упаковці, що містить етикетку/паспорт/гарантійний талон);

• товарний чек (накладну).

Для обміну або повернення товару неналежної якості покупцеві необхідно надати:

• товар;

• товарний чек (накладну);

• упаковку, в якій доставлявся товар;

• виробничу етикетку/паспорт товару.

За умовами повернення грошових коштів за товар належної якості, покупцеві необхідно виконати декілька дій:

• звернутися до продавця і написати заяву на повернення коштів;

• повернути придбаний товар в цілій упаковці і з повною комплектацією, зазначеною в технічній документації (техпаспорті);

• надати квитанцію про покупку, товарний або касовий чек.

В інтересах споживачів Кабмін України затвердив «Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню)». Тому повернути продукцію і отримати назад свої гроші можна далеко не за всі групи товарів. До списку «неповернення» потрапили всі продовольчі товари (їжа, напої, алкоголь, тютюнові вироби), ліки, медичні інструменти, прилади та апарати, предмети санітарної гігієни. Також обміну та поверненню не підлягають деякі непродовольчі товари: постільна та натільна білизна, косметика, парфумерія, товари для новонароджених, ювелірні вироби, друкована продукція та інше.

Окрім цього, здійснюючи покупки в інтернету, уникайте умов про попередню оплату. При попередній оплаті товару, продавець опиняється у виграшній ситуації по відношенню до Вас, оскільки він отримав вже свій заробіток, не передавши при цьому товар. При попередній оплаті товару дуже важко на відстані змусити продавця вчасно та добросовісно виконувати свої зобов’язання. При цьому товар може дійти до Вас із значним запізненням. А якщо Ви стали жертвою шахраїв з «фейкового» інтернет-магазину, то можете забути за сплачені кошти і товар.

Деколи вигідніше заплатити дещо більшу ціну, однак мати гарантію того, що товар прийде до Вас саме у такому вигляді і в такій комплектації як Ви замовляли.

Якщо обіцяний товар не прийшов, а його вартість уже оплачена хоча б частково, то дії продавця можуть підпадати під ознаки складу злочину, за нормами Кримінального кодексу України. У такому випадку варто звернутися в поліцію із відповідною заявою.

Пам’ятайте, що карантин — це не перешкода для отримання правової допомоги від держави. Тому завжди будемо раді відповісти на Ваші запитання через систему інтернет – спілкування «Скайп» набравши «Кіцманське бюро правової допомоги», або «kitsmanske@legalaid.cv.ua» щоденно з 9.00 до 18.00 год. (крім вихідних та святкових днів). Також консультацію Ви зможете отримати, написавши на нашу електронну пошту kitsmanske@legalaid.cv.ua.

Детальну інформацію з питань, пов’язаних з отриманням безоплатної правової допомоги, можна отримати за єдиним номером цілодобової телефонної лінії безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103.