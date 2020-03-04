Ґендерна дискримінація: Як не наступити на граблі старими мозолями?

ЩО ТАКЕ ҐЕНДЕРНА ДИСКРИМІНАЦІЯ?

Ґендерна дискримінація– це дискримінація за ознакою статі. Визначається дуже просто: віддається перевага людині однієї статі в різних сферах життя: під часвступу до вузу, у випадкупрацевлаштування, підвищення в кар’єрі, в оплаті праці, проявісексуальних домагань, у разі насильства в сім’ї тощо.

Такі випадкидискримінації жінок на ринку праці: на одну і ту ж посаду іздвох кандидатів, якімають однакову освіту і професійні якості роботодавець найчастішевіддасть перевагу чоловікув таких сферах, як юриспруденція, політична діяльність, робочі спеціальності, військова сфера. Водночас частіше шукають жінок, ніж чоловіків, усфері обслуговування, краси, вихованні дітей, медицини.

Дівчат не завжди роботодавець готовий брати на роботу, адже ще "не народила”. А чоловіка –у разі чого – можна в декрет не відпустити.

Дуже яскраводискримінація жінокпроявляється в патріархальному суспільстві: де на них покладено обов’язки забезпечувати затишок удомі, готувати і підтримувати чистоту, виховувати дітей, при чому вкрай рідко враховується, що жінка, як і чоловік, може працювати.

Єчіткий розподіл обов’язків. На цю тему українське суспільство навіть любить пожартувати, мовляв,"не чоловіча справа – мити посуд”, "жінко, твій день 8 березня”та інше.

ПРИДУМАЛИ ФЕМІНІСТКИ?

Дискримінація жінок усуспільстві– це не вигадка "незадоволених феміністок” або "чужорідні віяння гей-Європи”. Боротьба жінок за свої права досить складна і довга: право отримувати освіту, голосувати, висуватися на політичні посади і бути обраними, право мати свою думку. Зрештоюнавіть право не виходити заміж і не народжувати дітей, тому що цьоговід них очікує суспільство.

Протистояння – що повинна жінка, які у неї права і "так закладено біологією”, – продовжується і в наші дні. Скляна стеля (коли немає – можливості просуватися кар’єрними щаблями) для жінки – "норма” в Україні, при тому, щодля чоловіка працює "скляний ліфт” (просування в роботі без особливих зусиль).

Ґендерна рівність?Ні, не чули…

Усетак само виправдовується домашнє насильство, яке нерідко супроводжується стереотипами, що в цьому винна жінка, що не змогла вчасно промовчати, створити затишок, бути терплячішою. Також від неї очікують збереження родини "заради дитини”, культивується в суспільстві стереотип"кому ти потрібна”, "сякий-такий аби був – аби хліба роздобув”.

І ще декілька красномовних фактів:

·Турботами про дітей зайняті в більшості випадків жінки.

·Від чоловіка чекають, що він стане директором фірми, від жінки –дружиною і матір’ю.

·У магазині іграшок є чіткий поділ іграшки для дівчаток – ляльки, набори "Вчуся прати”, "Моя перша кухня”, і для хлопчиків –розвиваючі конструктори, техніка та інше.

·Стартова зарплата жінок зазвичай менша, ніж стартова зарплата чоловіків.

·У всьому світі жінки отримують в середньомуна третину менше, ніж чоловіки, займаючи одну й ту саму посаду.

·В Україні існує близько 450 заборонених професій для жінок.

·Незважаючи на заборону займати певні посади, жінки таксамо на них працюють, як і чоловіки. Але при цьому в трудовому контракті зазначені"дозволені” професії –через цетака співробітниця втрачає спочатку в оплаті праці, соціальний захист, потім при нарахуванні пенсії.

·Використання сексистської реклами, де дівчина представлена як товар, "пояснюється” замовником і маркетологами, як кон’юнктура ринку, "це красиво”, "я художник –я так бачу”.

·У ЗМІ обговорюють чоловіка-політика щодойого суджень і діяльності/бездіяльності, жінку – скільки їй років, яке у неї плаття, чия вона ставлениця тощо.

·Від домашнього насильства в більшості випадків страждають жінки.

·Середнайпоширеніших кримінальних злочинів, в яких жінки стають жертвами, –згвалтування(88%), торгівля людьми (77%).

ДИСКРИМІНАЦІЯ ЧОЛОВІКІВ ЯК ЕФЕКТ БУМЕРАНГА

Від статевої дискримінації часто страждають і чоловіки. Найчастіше це проявляється в питаннях виховання дітей, отримання відпустки по догляду за дитиною, можливості бути "домогосподаркою”, оскільки від чоловіка/хлопця очікують, що він буде заробляти для сім’ї, щоб її не просто утримувати, а й забезпечувати.

Вислови на кшталт"Справжні чоловіки ніколи не плачуть”спричиняють у представників "не-слабкої” статі стрес і ранній розвиток на цьому ґрунті захворювань. Як наслідок – вони вмирають раніше від серцево-судинних захворювань, зокрема інфаркту. Так, за певними дослідженнями, інфаркти міокарда у віковій групі 35-55 років у чоловіків трапляються в чотири рази частіше, ніж у жінок. 70% повторних інфарктів також реєструють саме у чоловіків.

І навіть якщо цифри трохи не точні – суть залишається. Водночас звернення чоловікадо лікаря в нашому суспільстві нерідко сприймають як слабкість (ще можуть і порівняти, не дай Бог, з жінкою –"ну що ти, як баба”).

ЯК ЗАХИЩАЄТЬСЯ ҐЕНДЕРНА РІВНІСТЬ В УКРАЇНІ:

ПРАВА, ЗАКОНИ

Іншими словами, від ґендерної дискримінації страждають усі. Незважаючи на те, що це явище спостерігаєтьсяв будь-якій країні, такожна країна бореться з ним по-своєму. Розумнаґендерна політика, прийнята ґендерна стратегія допомогла би багато в чому в Україні на чорне казати чорне, на біле – біле.

А поки в Україні про сильний правовий захист говорити не доводиться. І хоч останнім часом багато шуму навколо ґендеру, однакпрактики –кіт наплакав.

Базовим документом, де закріпленаґендерна рівністьна законодавчому рівні, можна назвати Закон України"Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”.

Також узаконі"Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”прописані основи, які забороняють статеву дискримінацію.

У різних законах і кодексах так чи інакше гарантуються "додаткові” права жінок (як тих, хто найчастіше стають жертвами ґендерної дискримінації).

Низкаважливих законів поки лишена розгляді у Верховній Раді. Одним з таких єзаконодавство про протидію домашньому насильству, зокрема –ратифікація Конвенції Ради Європи про запобігання насильству над жінками та домашнього насильства і боротьбі з цими явищами (Стамбульська конвенція).

ЯК ДІЯТИ, ЯКЩО ВИ СТАЛИ ЖЕРТВОЮ ДИСКРИМІНАЦІЇ?

ЕкспертиКампанії з протидії дискримінаціїпропонують діяти за таким алгоритмом:

1.Повідомляти про дискримінацію. Ваші історії друзям, близьким, читачам соціальних мереж допоможуть все більше актуалізувати проблему і вчитися правильно реагувати на неї.

2.Не замовчувати факти ґендерної дискримінації. Іноді люди можуть дискримінувати несвідомо – сексистський коментар називати "компліментом”, а анекдот не сприймати як такий, який ображає гідність людини. Тому проста розмова і роз’яснення можуть допомогти виправити ситуацію і запобігти порушенню.

3.Обов’язково скаржитися на дискримінацію. Чим більше буде таких скарг, судових справ, тим менше свавільно будуть ставитися до ґендерної дискримінації. Поки судових справ щододискримінації не так багато, а тим більше щодостатевої дискримінації. Зверніться до юриста, який допоможе грамотно скласти скаргу або заяву в суд.

4.Також напишіть до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Скарги подаються в письмовій формі:

Листом за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008, Валерія Лутковська

Електронною поштою:hotline@ombudsman.gov.ua

Є нюанс: якщо ви вже звернулися до суду, то Уповноважений вашу скаргу розглядати не має права.

Начальник управління праці та

соціального захисту населенняРуслана ВИСОЧИНА