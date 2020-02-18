ІНФОРМУЄ«КІЦМАНСЬКЕ БЮРО ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ»

Часто виникають ситуації, коли спадкоємці не можуть знайти оригінали правоустановчих документів або ж оригінали були втрачені ще за життя померлого, а дублікати спадкоємцям не видають.

Що робити в разі втрати оригіналів правоустановчих документів на спадкове майно?

Так, відповідно до ст. 328 Цивільного кодексу України право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів.

Свідоцтво про право на спадщину видається за письмовою заявою спадкоємців, які прийняли спадщину в порядку, установленому цивільним законодавством. У разі відмови нотаріуса в оформленні права на спадщину особа може звернутися до суду за правилами позовного провадження.

Право власності спадкоємця на спадкове майно підлягає захисту в судовому порядку шляхом його визнання також у разі втрати документа, який засвідчує його право власності.

З урахуванням положень ч. 1 ст. 15 та ст. 392 ЦК власник майна має право пред’явити позов про визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою, а також у разі втрати документа, який засвідчує його право власності.

Перед поданням позову до суду необхідно замовити оцінку вартості спадкового майна для подальшого визначення розміру судового збору за подання такого позову. При цьому розмір судового збору не може бути меншим ніж 840, 80 грн., а максимальний – 10510,00 грн.

Разом з позовом до суду необхідно обов’язково подати докази сплати судового збору, докази родинних зв’язків зі спадкодавцем, копії правоустановчих документів або відповіді відповідних органів про наявність такого майна, а також інші документи, що підтвердять ваші доводи стосовно визнання права власності на спадкове майно за вами.

Таким чином, у випадку втрати або відсутності оригіналів документів на право власності за спадкодавцем, необхідно:

− звернутись до нотаріуса із заявою про відкриття спадщини протягом шестимісячного строку з дня смерті спадкодавця;

− отримати у нотаріуса постанову про відмову у вчиненні нотаріальних дії у зв’язку з відсутністю оригіналів правоустановчих документів;

− звернутись до суду із позовною заявою про визнання права власності в порядку спадкування та отримати судове рішення, яке набрало законної сили; з судовим рішенням звернутись до органів державної реєстрації або до нотаріуса для реєстрації прав на спадкове майно.

Якщо у вас виникають питання правового характеру, для отримання правової допомоги, звертайтеся до відділу «Кіцманське бюро правової допомоги» Чернівецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, що знаходиться за адресою:м. Кіцмань, вул. Незалежності, 83або за тел.: 2-10-38.

Крім того, можна зателефонувати через систему інтернет – спілкування «Скайп» набравши «Кіцманське бюро правової допомоги», або «kitsmanske@legalaid.cv.ua» щоденно з 9.00 до 18.00 год. (крім вихідних та святкових днів).

Детальну інформацію з питань, пов’язаних з отриманням безоплатної правової допомоги, можна отримати за єдиним номером цілодобової телефонної лінії безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103.