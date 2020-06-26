Відповідальність за зловживання наркотиками та їх незаконний обіг

26 червня відзначається Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу.

Проблема наркозлочинності на сьогодні є особливо гострою, тому однією з цілей держави є зменшення кількості правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зменшення шкоди від їх незаконного вживання. Про це повідомляє відділ "Кіцманське бюро правової допомоги" Чернівецького МЦ з надання БВПД.

Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» визначає основні напрями державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та контролю за їх обігом.

Яка ж відповідальність встановлена за зловживання наркотичними засобами та їх незаконний обіг?

Вказана відповідальність закріплена на рівні Кримінального кодексу України:

- статтею 307 передбачено кримінальну відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Міра покарання в залежності від обставин – позбавлення волі на строк від 4 до 12 років із конфіскацією майна. - стаття 309 передбачає відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

Такі дії караються штрафом у розмірі від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавлення волі строком до 8 років.

- статтею 314 встановлено відповідальність за незаконне введення будь-яким способом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в організм іншої особи проти її волі, такі дії караються позбавленням волі строком від 2 до 12 років.

- стаття 315 встановлює кримінальну відповідальність за схиляння певної особи до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, такі дії караються обмеженням волі строком до 5 років, позбавленням волі від 2 до 12 років.

- статтею 316 встановлено відповідальність за публічне або вчинене групою осіб незаконне вживання наркотичних засобів у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян – така поведінка карається обмеженням волі на строк до 4 років або позбавленням волі строком до 5 років.

Така інформація не є вичерпною, тому у разі наявності питань та за більш детальною інформацією ви можете безкоштовно звернутись до фахівців Кіцманського бюро правової допомоги за адресою: м.Кіцмань, вул.Незалежності, 83., або зателефонувати зателефоном: (03736) 2-10-38.

Крім того, можна зателефонувати через систему інтернет – спілкування «Скайп» набравши «Кіцманське бюро правової допомоги» щоденно з 9.00 до 18.00 год. (крім вихідних та святкових днів).

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