Вдячні за доставку питної води жителям підтоплених сіл

Керівник Чернівецького обласного осередку політичної партії «Слуга народу» Віталій Другановський та народний депутат України Максим Заремський висловлюють щиру подяку Володимиру Степановичу Трояну та Степану Матвійовичу Трояну (ТОВ «Микулинецький бровар») за надання гуманітарної допомоги у вигляді питної води жителям Кіцманського, Путильського та Вижницького районів, які найбільше постраждали від червневого паводка.

Так, протягом 1-2 липня 2020 року помічниками-консультантами народного депутата України спільно з керівниками районних осередків політичної партії «Слуга народу» було доставлено питну воду в населені пункти 202 виборчого округу, які практично повністю залишились без питної води, а саме до сіл Стрілецький Кут та Ревне Кіцманського району, села Банилів Вижницького району та сіл Розтоки, Мариничі, Киселиці, Довгопілля, Стебні Путильського району. В подальшому за сприяння голів сільських рад питну воду було розповсюджено серед місцевих жителів.

Частину питної води також було передано зведеним загонам військових та ДСНС, які розміщені в окремих із вищевказаних населених пунктів та надають допомогу із ліквідації наслідків стихії місцевому населенню.