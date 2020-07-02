Будьте в курсе последних событий, подпишитесь на обновления сайта
Громадсько-політичний тижневик Кіцманщини

Вдячні за доставку питної води жителям підтоплених сіл

02 июл 2020

Керівник Чернівецького обласного осередку політичної партії «Слуга народу» Віталій Другановський та народний депутат України Максим Заремський висловлюють щиру подяку Володимиру Степановичу Трояну та Степану Матвійовичу Трояну (ТОВ «Микулинецький бровар») за надання гуманітарної допомоги у вигляді питної води жителям Кіцманського, Путильського та Вижницького районів, які найбільше постраждали від червневого паводка.

Вдячні за доставку питної води жителям підтоплених сіл

Так, протягом 1-2 липня 2020 року помічниками-консультантами народного депутата України спільно з керівниками районних осередків політичної партії «Слуга народу» було доставлено питну воду в населені пункти 202 виборчого округу, які практично повністю залишились без питної води, а саме до сіл Стрілецький Кут та Ревне Кіцманського району, села Банилів Вижницького району та сіл Розтоки, Мариничі, Киселиці, Довгопілля, Стебні Путильського району. В подальшому за сприяння голів сільських рад питну воду було розповсюджено серед місцевих жителів.

Частину питної води також було передано зведеним загонам військових та ДСНС, які розміщені в окремих із вищевказаних населених пунктів та надають допомогу із ліквідації наслідків стихії місцевому населенню.


1
1 018

Схожі новини:

Кіцманська місцева прокуратура координує діяльність правоохоронних органів щодо протидії злочинності

Кіцманська місцева прокуратура координує діяльність правоохоронних органів щодо протидії злочинності

14 лютого 2020 р. Кіцманською місцевою прокуратурою проведено координаційну нараду керівників правоохоронних органів з питань попередження та протидії
Бюро правової допомоги у вересні виповнилося 3 роки!

Бюро правової допомоги у вересні виповнилося 3 роки!

Понад 14 тисяч жителів Буковини отримали там безоплатну правову допомогу. Жителі Чернівецької області змогли отримати безоплатні консультації та роз’яснення з
«Електронний кабінет безробітного» - новий сервіс служби зайнятості для шукачів роботи

«Електронний кабінет безробітного» - новий сервіс служби зайнятості для шукачів роботи

У серпні 2018 року на сайті Чернівецького обласного центру зайнятості почав діяти «Електронний кабінет безробітного», цим сервісом вже скористалися 86
Поїздка на фестиваль “На Синевир трембіти кличуть”

Поїздка на фестиваль “На Синевир трембіти кличуть”

19 серпня відбулась поїдка учасників інтернет спільноти SPORT PEOPLE CHERNIVTSI та тренажерного залу «MAXIMUS» (с. Берегомет) (організатори: Заремський Максим
Відбудеться конкурс з відбору адвокатів,які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги

Відбудеться конкурс з відбору адвокатів,які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги

Міністерство юстиції України повідомляє про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги у
Про надання правових послуг інформує Кіцманське бюро правової допомоги

Про надання правових послуг інформує Кіцманське бюро правової допомоги

ПРАВОВА ДОПОМОГА - це надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх
VictorMem
продажа доступа госуслуг - промокод для БК, подтвержденный статус аккаунта

цитувати

Додати коментар

Ваше Ім’я:
Ваш E-Mail:
Запитання:
Як звали Гагаріна
Відповідь:*
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введіть код:









soc

Ми в соц.мережах
soc soc soc soc
ТЕГИ
ДТП День незалежності Кіцманський район Кіцманщина Кіцмань Мамаївці ОТГ Суховерхів аварія кіцманчани
Показать все теги
Погода


Copyright © 2012-2017. Вільне життя. Усі права застережені.
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на «freelife.cv.ua» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у офлайн-медіа, мобільних додатках, SmartTV
можливе лише з посиланням на газету «Вільне життя».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
ВХІД НА САЙТ
Зареєструватися | Відновити пароль