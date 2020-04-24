Про «карантинні пільги» для фізичних осіб – підприємців

18 березня 2020 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Цим законом Верховна Рада вирішила надати фізичним особам – підприємцям (ФОПам) так звані «податкові канікули» або «карантинні пільги», щоб допомогти якомога легше пережити цей нелегкий для усіх період.

Зокрема, було установлено мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок на період з 18 березня по 31 травня 2020 року.

Крім того, позитивними є зміни щодо відстрочення сплати до 1 жовтня 2020 року для фізичних осіб-підприємців суми податкового зобов'язання, які були подані в річній декларації про майновий стан і доходи за 2019 рік.

Також, не нараховується та не сплачується за період з 1 березня по 30 квітня 2020 р. плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, та використовуються ними в господарській діяльності. У свою чергу, фізична особа-підприємець може звертатися для проведення перерахунку за зазначеними податками до контролюючого органу.

Тимчасово від нарахування та сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) за періоди з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року звільняються:

- ФОПи як на спрощеній, так і на загальній системі оподаткування;

- особи, які провадять незалежну професійну діяльність — адвокати, нотаріуси, артисти та ін.;

- члени фермерського господарства.

Така пільга стосується виключно сплати ЄСВ за себе. Якщо ФОП має найманих працівників, то на їхню зарплату потрібно і далі нараховувати та сплачувати ЄСВ.

За порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року, штрафні санкції не застосовуватимуться, крім санкцій за наступне:

- порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, страхування додаткової пенсії;

- відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу;

- порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового на акцизних складах, які застосовуються на загальних підставах;

- порушення нарахування, декларування та сплати ПДВ, акцизного податку, рентної плати.

Також, за період з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 р. тимчасово штрафні санкції не застосовуються за такі порушення:

- несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску;

- неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів);

- несвоєчасне подання звітності з ЄСВ до податкових органів, в т.ч. щодо штрафів за повторне неподання звіту з ЄСВ стосовно періодів з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 р.

Також протягом періодів з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 р. платникам єдиного внеску не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню.

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