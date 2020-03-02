Оксана Палійчук: Інституційний аудит – інновація освітньої системи на шляху до якості

Інтерв’ю з начальником Управління Державної служби якості освіти у Чернівецькій області Оксаною Палійчук





— Шановна Оксано Михайлівно, цього року в Україні запроваджуються інституційні аудити шкіл. Відповідно до наказу Державної служби якості освіти України планові інституційні аудити будуть проведені у 101 закладі загальної середньої освіти. У яких закладах Чернівецької області здійснюватимуться такі перевірки?

— Першими ластівками інституційного аудиту у нашій області будуть 5 закладів загальної середньої освіти:

- Магальська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Григорія Нандріша Магальської сільської ради Новоселицького району Чернівецької області;

- Комунальний заклад „Вижницька спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів художньо-естетичного циклу імені Назарія Яремчука”;

- Старожадівський навчально-виховний комплекс Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області;

- Анадольський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний закладI-II ступенів.дошкільний навчальний заклад" села Анадоли Хотинського району Чернівецької області;

- Комунальний дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад "Навчально-виховний комплекс "Лідер" Чернівецької міської ради.

— Що таке «інституційний аудит» школи? Яка його мета?

— Інституційний аудит – це комплексна зовнішня перевірка та оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти, які забезпечують його ефективну роботу та сталий розвиток. (Ст. 45 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII).

Інституційний аудит – це не каральний метод. Це засіб підтримки і допомоги керівнику закладу під час оцінювання освітніх і управлінських процесів. Аудит покликаний допомогти школам стати більш якісними і в подальшому сформувати та підтримувати культуру якості освіти, що базується на прозорості, інноваційності та партнерстві учасників освітнього процесу.

Інституційний аудит проводиться для того, щоб оцінити якість освітньої діяльності закладу освіти й виробити рекомендації щодо:

ü її підвищення та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

üприведення освітнього та управлінського процесів у відповідність до вимог законодавства.

Освітні експерти під час проведення аудиту будуть звертати увагу на успішні аспекти діяльності шкіл, а також на ті, де якість освітньої діяльності є низькою та потребує вдосконалення. Вони будуть комплексно оцінювати всі умови функціонування закладу (матеріально-технічне, кадрове забезпечення, створення інклюзивного освітнього середовища тощо). За результатами аудиту заклад і засновник отримуватимуть рекомендації, орієнтуючись на які, можна буде підвищити рівень освітньої діяльності.

— Розкажіть, будь ласка, детальніше про процедуру проведення інституційного аудиту.

— Під час аудиту оцінюватиметься:

1. освітнє середовище (наскільки безпечно та комфортно у школі, як організоване харчування, чи вистачає необхідного для навчання обладнання, кабінетів тощо);

2. система оцінювання здобувачів освіти (як оцінюють навчальні досягнення учнів, наскільки система оцінювання прозора та зрозуміла);

3. педагогічна діяльність (якість викладацькоїдіяльності, професійний розвитокпедагогів, налагодженість співпраці міжучасниками освітнього процесу);

4. управлінські процеси (наскільки управлінські рішення сприяють забезпеченню та постійному вдосконаленню якості освітньої діяльності, наскільки ефективна внутрішня система забезпечення якості освіти тощо).

Результати оцінювання всіх цих аспектів визначатимуться за 4 рівнями:

-перший (високий);

-другий (достатній);

-третій (вимагає покращення);

-четвертий (низький).

Варто зазначити, що інституційний аудит може бути плановим, і відбуватися один раз на 10 років, а також може проводитися позапланово. Підставою для проведення останнього є низька якість освітньої діяльності у закладі освіти. Процедуру позапланового інституційного аудиту можуть ініціювати засновник закладу освіти, керівник закладу, наглядова (піклувальна) та педагогічна ради. Крім того, відповідно до нового Закону України «Про повну загальну середню освіту», аудит можуть ініціювати батьки.

— Оксано Михайлівно, закономірно, що керівники закладів хвилюються, бояться цієї нової процедури контролю. Чи можете надати поради, які допоможуть директорам краще підготуватися до інституційного аудиту?

— Маємо зрозуміти: наша мета – якість освіти, пошук шляхів її підвищення. А інституційний аудит – один із засобів досягнення цієї мети.

Управління Державної служби якості освіти у Чернівецькій області якраз зараз проводить роботу, щоб допомогти керівникам закладів. Це і консультативна робота, круглі столи, семінари-тренінги, фокус-групи тощо.

При управлінні активно працює громадська рада директорів загальної середньої освіти, де напрацьовуються пропозиції щодо удосконалення освітнього законодавства та методичні матеріали для допомоги керівникам закладів.

Управління Державної служби якості освіти у Чернівецькій області сформувало 16 КЛЮЧОВИХ ТЕЗ про те, чому не варто боятися інституційного аудиту або чому його можна навіть ініціювати.

1. Інституційний аудит дозволяє отримати об'єктивну експертну оцінку діяльності закладу освіти, здійснену Державною службою якості освіти та її територіальними органами

2. Інституційний аудитздійснюється незалежною експертною командою професіоналів-практиків, що пройшли спеціальне навчання

3. Плановий інституційний аудит є очікуваним: заздалегідь відомий його час, тривалість. Письмове попередження надсилається керівникові закладу за 10 днів до проведення

4. Інституційний аудит починається з самооцінювання керівником якості освітньої діяльності закладу, що дозволяє незалежно підготуватися, а головне - виправити недоліки

5. Державний нагляд (контроль) дозволяє виявити сильні та слабкі сторони організації освітньої діяльності закладу

6. Інституційний аудит допомагає не тільки директорові закладу, але й засновнику виконувати визначені законом функції щодо забезпечення якості освіти в закладі

7. Перевірка дає можливість отримати фахові рекомендації щодо підвищення якості освітньої діяльності закладу

8. Інституційний аудит, за результатами якого встановлено високий рівень освітньої діяльності, - дієвий чинник утвердження авторитету та підвищення конкурентності закладу в громаді

9. Процедура перевірки передбачає термін на виправлення недоліків до одного календарного року

10.Об'єктивність забезпечується процедурою оцінювання роботи експертної групи директором закладу, результати якої надсилаються безпосередньо до Державної служби якості освіти

11.Інституційний аудит є потужним засобом підвищення корпоративної єдності педагогічного колективу закладу

12.Перевірка дозволяє з'ясувати відповідність напряму руху закладу загальнодержавному вектору розвитку освіти

13.Державний нагляд (контроль) спрямований не тільки на вивчення шкільної документації, а й на отримання максимально повної інформації про діяльність закладу шляхом вивчення думок, ставлень, оцінок усіх учасників освітнього процесу закладу

14.Перевірка дозволяє директорові та педагогічному колективу отримати новий погляд та натхнення для визначення інноваційних підходів до планування розвитку закладу

15.Інституційний аудит дозволяє директорові та педагогічному колективу отримати новий погляд та натхнення для визначення інноваційних підходів до планування розвитку закладу

16.Державний нагляд (контроль) передбачає насамперед підтримку й допомогу освітньому закладу в підвищення якості освітньої діяльності.

— Оксано Михайлівно, скажіть, чи можна ще записатися бажаючим на ці тренінги?

— Звісно, можна. Управління Державної служби якості освіти у Чернівецькій області на своїй публічній сторінці в соціальній мережі Фейсбук проводить таку реєстрацію. Потрібно просто перейти за посиланням, заповнити анкету і чекати листа, у якому будуть всі деталі проведення семінару-тренінгу. Всім охочим пропонуємо реєструватися на навчальні тренінги і разом працювати над якістю освіти!