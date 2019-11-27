Кіцманський район: вогнеборці пояснили громадянам небезпеку пожеж на сміттєзвалищах

Не допускати виникнення пожеж важливо не тільки в житловому секторі, а й загалом у будь-якому місці. Неконтрольоване полум’я завжди приховує небезпеку для людини, тому рятувальники спрямовують свою роботу на попередження пожеж.

Зокрема, 27 листопада фахівці Кіцманського районного сектору Управління ДСНС провели рейд з працівниками Нижньостановецької та Брусницької сільських рад щодо належного забезпечення пожежної безпеки на сміттєзвалищах в селах Брусниця, Зеленів, Кальнівці та Нижні Станівці.

Рятувальники акцентували увагу присутніх на суворому дотриманні правил пожежної безпеки на сміттєзвалищах. Зокрема, нагадали громадянам, що на території таких об’єктів заборонено палити сміття, просто розпалювати вогнища, також заборонено заправляти автотракторну техніку пальним, заряджати акумулятори безпосередньо на машинах, залишати транспортні засоби з увімкненим запаленням тощо. Фахівці Служби порятунку провели інструктажі з працівниками сільських рад щодо дій на випадок пожеж чи інших надзвичайних ситуацій на сміттєзвалищах на території вищезазначених населених пунктів. Увага акцентувалася на застосуванні первинних засобів пожежогасіння та взаємодії з пожежно-рятувальними підрозділами.

На завершення спілкування рятувальники вручили кожному співрозмовнику листівку-пам’ятку з основними правилами пожежної безпеки.

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