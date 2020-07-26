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Громадсько-політичний тижневик Кіцманщини

Розмір аліментів з 1 липня: 925 на дітей до 6 років, 1159 - до 18 років

26 июл 2020

Понад 29 з половиною мільйона гривень аліментів на користь дітей стягнули державні виконавці за пів року на Буковині.

За перше півріччя 2020 року відділи державної виконавчої служби області стягнули понад29 з половиною мільйона гривень аліментів на користь 5242 дітей. Загаломна виконанні органах державної виконавчої служби в Чернівецькій області перебуває 7 799 рішень про стягнення аліментів.

Розмір аліментів з 1 липня: 925 на дітей до 6 років, 1159 - до 18 років

Нагадаємо, з 1 липня в Україні внаслідок зростання прожиткового мінімуму зріс і мінімальний розмір аліментів. Тож, нині мінімальна сума виплати становить:

- для дітей віком до 6 років - 929,50 грн;

- для дітей віком від 6 до 18 років - 1159,00 грн.

У Єдиному реєстрі боржників через несплату аліментів нині знаходяться понад 2 з половиною тисячі буковинців, котрі заборгували кошти своїм дітям за понад три місяці.

Південно-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.


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