Як діяти, якщо зникла дитина - консультація бюро правової допомоги

Із 2002 року в усьому світі 25 травня з ініціативи Міжнародного центру пошуку зниклих та експлуатованих дітей відзначають Міжнародний день зниклих безвісти дітей.

Це дуже трагічна дата, особливо для тих сімей, яким довелося пережити таке велике горе.

Проблема зниклих дітей є актуальною і для нашої області. Основними причинами залишення дітьми сімей є низький рівень виховання, конфлікти у родині та з однолітками, гіперопіка чи недостатня увага з боку батьків, залишення дітей без догляду, схильність підлітків до бродяжництва.

Проте, у групі ризику знаходяться не тільки підлітки. Пропадають і маленькі діти, а іноді і немовлята. Значну частину дітей все ж знаходять і повертають додому. Однак деякі так ніколи і не повертаються. Вони можуть стати жертвами вбивства, работоргівлі або бути викраденими для інших кримінальних цілей.

Що ж робити, якщо ваша дитина раптово зникла?

Найголовніше в такій ситуації – це не втрачати часу, адже кожна втрачена хвилина може коштувати здоров’я та життя вашої дитини.

Це не лише термінове звернення до поліції. Прості правила можуть допомогти знайти сина чи доньку за лічені години.

Ще змалечку ваша дитина повинна знати своє ім’я та прізвище, адресу за якою живе, також бажано вивчити номер телефону одного з батьків. Ще можливо у телефон дитини встановити спеціальну програму за якою можна дізнатися де зараз знаходиться телефон, деякі батьки купують GPS годинники.

Важливо пояснити дитині її дії, якщо вона раптом загубиться в людному місці:

-Потрібно стояти та чекати повернення батьків

-Нікуди не йти з перехожими,які хочуть вас відвести якнайдалі та поговорити.

-Гучно кричати «тато» чи «мама».

Якщо ваша дитина зникла - швидко і максимально зберіться, виробіть план дій - у вас на паніку немає часу і прав.

Якщо зникнення відбулося в громадському місці, то відразу повідомте про це охорону, адміністрацію організації, установи. Необхідно негайно оголосити по гучному зв'язку про пропажу дитини, її прикмети. У транспорті не соромтеся голосно прокричати про зникнення дитини.

Якщо дитина зникла з дому, швидко перегляньте всі речі дитини, її особистий щоденник, шукайте залишену записку. Згадайте про підозрілі телефонні дзвінки, розмови, знайомих дитини останнім часом, опитайте всіх сусідів: коли вони бачили її востаннє, чули звуки з вашої квартири або бачили, хто приходив до вас додому.

Зверніться по допомогу у відділення поліції із повідомленням про зникнення дитини (воно приймається поліцією у день звернення усно чи письмово). Звертаючись до поліції, вкажіть якомога більше інформації про дитину (опис зовнішності, одяг, особливі прикмети, інформацію про номер телефону та сторінки в соціальних мережах, коло знайомств тощо).

Залучіть до пошуків дитини якомога більше людей: сусідів, знайомих, співробітників, добровольців. Якщо знаходиться хтось, хто бачив дитину, обов'язково беріть у нього контактні дані.

Не припиняйте пошуки навіть вночі.

Розклейте оголошення з фотографією і короткою інформацією про дитину за місцем проживання та звичайним маршрутом дитини, умовами та місцем зникнення, своїми контактними даними на спеціалізованих пошукових сайтах, у соціальних мережах, особливо в яких була зареєстрована дитина.

Якщо Ваша дитина зникла – не засмучуйтеся та не панікуйте і пам’ятайте, що Ви не один і що навколо є люди, які не проходять повз чужої біди та завжди готові зробити все, що в їхніх силах, щоб якомога швидше повернути дитину додому.

Коли дитина повернеться додому і все буде позаду, то не сваріть її, а спробуйте разом розібратися в тому, що трапилося, та проконсультуйтеся з психологом.

Нагадуємо, що отримати правову допомогу дистанційно можна за телефоном: 2-10-38, (066) 062-63-35, (095) 63-69-522. Крім того, можна зателефонувати через систему інтернет – спілкування «Скайп» набравши «Кіцманське бюро правової допомоги» щоденно з 9.00 до 18.00 год. (крім вихідних та святкових днів). Також консультацію Ви зможете отримати, написавши на нашу електронну поштуkitsmanske@legalaid.cv.ua.

Детальну інформацію з питань, пов’язаних з отриманням безоплатної правової допомоги, можна отримати за єдиним номером цілодобової телефонної лінії безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103.