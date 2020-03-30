Герой вдома. Як кожен українець може допомогти у боротьбі з коронавірусом?

Україна, як і решта світу, закрилась на карантин. Літаки майже не літають, потягти та автобуси не курсують між містами. Не працюють школи, дитсадки і виші, закриті кав’ярні, ресторани і більшість магазинів. Такі суворі заходи президент Володимир Зеленський разом із урядом та парламентом запровадив лише з однією метою – уникнути масового поширення короновірусу в державі. Як кожен українець може допомогти запобігти епідемії? Центр громадського моніторингу та контролю зібрав основні поради.

1.Не виходьте з дому без потреби.

Завдання карантину – зменшити контакти між людьми. Саме тому не потрібно ходити в гості, зустрічатись із друзями чи навідувати родичів, яких ви давно не бачили. Медики наголошують, що карантин – це не канікули. Якщо ви маєте змогу працювати дистанційно, не ходіть до офісу. Якщо такої змоги немає, оформіть щорічну оплачувану відпустку, у крайньому разі – відпустку за власний рахунок.

Згідно з дослідженнями міжнародних вчених, якби Китай запровадив жорсткий карантин на початку січня, коли з’явились перші хворі на COVID19, то хворих було б лише 5% від нинішньої кількості. Міста, які заборонили масові зібрання, закрили розважальні заклади та зупинили роботу громадського транспорту до того, як там виявили хворих на коронавірус, у підсумку мали на 37% менше випадків зараження.

2.Самоізолюйтесь, якщо ви контактували із хворими або повернулись із закордону.

Обмежувальні заходи через пандемію коронавірусу змусили повернутись додому близько півмільйона українців. На прикордонному контролі їм поміряли температуру, і декому зробили швидкі тести на інфекцію. Утім, відсутність симптомів не гарантує, що людина не заражена. Адже інкубаційний період, коли вірус ніяк себе зовні не виявляє, триває до 2 тижнів.

Якщо ви були у березні за кордоном або контактували із хворими на коронавірус, самоізолюйтесь на 14 днів, навіть якщо ви почуваєтесь цілком здоровим. Не виходьте на вулицю, не спілкуйтесь із родиною. Будьте свідомим і не давайте можливість поширитись інфекції далі. На цьому наголошують лікарі і до цього закликає президент Володимир Зеленський: «Сьогодні існує два важливих моменти – це самоізоляція і подолання паніки».

3.Подбайте про ваших стареньких родичів та сусідів.

Коронавірус найстрашніший для людей старшого віку, оскільки смертність таких пацієнтів дуже висока. Пенсіонери найперше повинні дотримуватись карантину та не виходити з дому. Попіклуйтесь про ваших батьків і дідусів з бабусями – забезпечте їх продуктами та ліками, щоб вони не покидали оселю. Також запропонуйте допомогу вашим стареньким сусідам. Але не контактуйте з ними особисто, щоб випадково не заразити інфекцією. Якщо вирішили принести їм продукти, залиште їх під дверима.

4.Купуйте все необхідне онлайн.

Переведіть вашу звичну активність в інтернет, щоб не виходити зайвий раз із дому. Оплачуйте комунальні платежі через мобільні сервіси (напр. Приват24), поповнюйте телефонний рахунок на сайті оператора, а головне – купуйте необхідні товари онлайн, зокрема і продукти.

Якщо ви живете у великому місті, можна замовити адресну доставку продуктів у супермаркеті. Якщо мешкаєте у Дніпропетровській області, можна замовити один із продуктових наборів від АТБ на сайті Rozetka. Їх доставить «Нова пошта».

5.Довіряйте перевіреній інформації та не поширюйте фейків.

МОЗ щодня публікує актуальну інформацію на сайті Центру громадського здоров’я phc.org.ua, а також у телеграм-каналі @COVID19_Ukraine та офіційній Viber-спільноті Коронавірус_інфо. Саме там можна знайти найсвіжіші новини про коронавірус в Україні.

«Українці, будь ласка, до кожного повідомлення чи перепосту ставтеся дуже відповідально і критично, тому що вірус паніки значно серйозніший, ніж коронавірус. Довіряйте офіційним джерелам інформації й зберігайте спокій», – наголошує головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

6.Якщо відчуваєте симптоми застуди, одразу звертайтесь до лікаря.

Якщо у вас підвищена температура, кашель і вам тяжко дихати, не займайтесь самолікуванням. Слід негайно зателефонувати вашому сімейному лікарю. Телефон можна знайти у декларації чи на сайті лікарні. Або ж зателефонуйте до реєстратури медзакладу.

Якщо у вас немає сімейного лікаря, можна скористатись мобільним застосунком Doctor Online для безкоштовних онлайн-консультацій із лікарями. Також можна спробувати зателефонувати на гарячу лінію МОЗ (0 800 505201) та Центру громадського здоров’я (0 800 505840). У кожної області є місцеві гарячі лінії, номери яких опубліковані на сайті МОЗ. Втім, якщо у вас висока температура, краще одразу викликати швидку (103).

7.Дотримуйтесь гігієни і зберігайте спокій.

Пам’ятайте, що коронавірус боїться дезінфекції. Не забувайте частіше мити руки з милом протягом 20 секунд або ж дезінфікувати розчином із 60% вмістом спирту. Знезаражуйте поверхню вашого телефону, комп’ютера тощо. Не торкайтесь обличчя, очей, носа та рота. Кашляйте та чхайте лише у внутрішню частину ліктя. Використовуйте маску, щоб не заразити інших.

Лікарі наголошують, що не варто вживати антибіотики чи противірусні препарати задля «профілактики». Краще пийте багато води і регулярно провітрюйте приміщення. А ще – не панікуйте, тому що персональний імунітет дуже залежить від рівня стресу.