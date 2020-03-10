«Проблему з дамбами на Пруті потрібно вирішувати на державному рівні» — Максим Заремський
Під час нещодвної роботи на окрузі Максим Заремський ініціював комісійне обстеження берегоукріплень (дамб) річки Прут на проблемних ділянках в села Оршівці та селища Неполоківці Кіцманського району.
Проблемні ділянки берегів обстежили та зафіксували на фото і аерозйомці фахівці Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сірет. Також взяли участь у обстеженні стану берегів Прута голова Неполоковецької ОТГ Григорій Храпко, депутати місцевих рад, начальник Кіцманського РС УДСНС України у Чернівецькій області Віктор Гуцуляк, завідувач сектору з питань надзвичайних ситуацій Кіцманської райдержадміністрації Володимир Літун.
— Підйом води на Пруті на загрожує підтопленню населених пунктів по обидва береги — адже по річці проходить межа Кіцманського і Снятинського району. Тому до роботи над вирішенням проблеми я залучу колегу-депутата з Івано-Франківської області, — розповів Максим Заремський. — Зараз відбувся перший етап: нове обстеження, формування для мене, як народного депутата України, пакету документів з проблематикою та пропозиціями вирішення ситуації, щоб справа нарешті зрушила з мертвої точки. Це не лише місцева проблема, тому треба вирішувати її на державному рівні.
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