«Проблему з дамбами на Пруті потрібно вирішувати на державному рівні» — Максим Заремський

Жителів припрутських сіл Кіцманщини давно непокоїть руйнуванням старих дамб, які укріплювали берег річки Прут поблизу Оршівців та Неполоківців. Зараз частина цих споруд повнюстю зруйновна, деякі ділянки потребують капітального ремонту. На берегоукріплюючі роботи потрібно десятки, а може й сотні мільонів гривень, тож проблему не вирішити лише силами місцевої громади, району чи області.

Під час нещодвної роботи на окрузі Максим Заремський ініціював комісійне обстеження берегоукріплень (дамб) річки Прут на проблемних ділянках в села Оршівці та селища Неполоківці Кіцманського району.

Проблемні ділянки берегів обстежили та зафіксували на фото і аерозйомці фахівці Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сірет. Також взяли участь у обстеженні стану берегів Прута голова Неполоковецької ОТГ Григорій Храпко, депутати місцевих рад, начальник Кіцманського РС УДСНС України у Чернівецькій області Віктор Гуцуляк, завідувач сектору з питань надзвичайних ситуацій Кіцманської райдержадміністрації Володимир Літун.

— Підйом води на Пруті на загрожує підтопленню населених пунктів по обидва береги — адже по річці проходить межа Кіцманського і Снятинського району. Тому до роботи над вирішенням проблеми я залучу колегу-депутата з Івано-Франківської області, — розповів Максим Заремський. — Зараз відбувся перший етап: нове обстеження, формування для мене, як народного депутата України, пакету документів з проблематикою та пропозиціями вирішення ситуації, щоб справа нарешті зрушила з мертвої точки. Це не лише місцева проблема, тому треба вирішувати її на державному рівні.