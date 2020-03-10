Громадсько-політичний тижневик Кіцманщини

«Проблему з дамбами на Пруті потрібно вирішувати на державному рівні» — Максим Заремський

10 мар 2020
Жителів припрутських сіл Кіцманщини давно непокоїть руйнуванням старих дамб, які укріплювали берег річки Прут  поблизу Оршівців та Неполоківців. Зараз частина цих споруд повнюстю зруйновна, деякі ділянки потребують капітального ремонту. На берегоукріплюючі роботи потрібно десятки, а може  й сотні мільонів гривень, тож проблему не вирішити лише силами місцевої громади, району чи області.

«Проблему з дамбами на Пруті потрібно вирішувати на державному рівні» — Максим Заремський

 


Лобіювати вирішення проблемуіз руйнуванням дамб на Пруті на державному рівні вирішив народний депутат Максим Заремський. Адже він жив у селі Реваківці неподалік Прута, працював з 2013 року завідуючим сектору з питань надзвичайних ситуацій Кіцманської РДА, потім — в Управлінні цивільного захисту населення Чернівецької ОДА, тож добре знає про необхідність укріплення русла Прута і захисту прибережних сіл від паводків, пише kitsman.city.

«Проблему з дамбами на Пруті потрібно вирішувати на державному рівні» — Максим Заремський

 

 

Під час нещодвної роботи на окрузі Максим Заремський ініціював комісійне обстеження берегоукріплень (дамб) річки Прут на проблемних ділянках в села Оршівці та селища Неполоківці Кіцманського району.

Проблемні ділянки берегів обстежили та зафіксували на фото і аерозйомці фахівці Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сірет. Також взяли участь у обстеженні стану берегів Прута голова Неполоковецької ОТГ Григорій Храпко, депутати місцевих рад, начальник Кіцманського РС УДСНС України у Чернівецькій області Віктор Гуцуляк, завідувач сектору з питань надзвичайних ситуацій Кіцманської райдержадміністрації Володимир Літун.

«Проблему з дамбами на Пруті потрібно вирішувати на державному рівні» — Максим Заремський

 

 

— Підйом води на Пруті на загрожує підтопленню населених пунктів по обидва береги — адже по річці проходить межа Кіцманського і Снятинського району. Тому до роботи над вирішенням проблеми я залучу колегу-депутата з Івано-Франківської області, — розповів Максим Заремський. —  Зараз відбувся перший етап:  нове обстеження, формування для мене, як народного депутата України, пакету документів з проблематикою та пропозиціями вирішення ситуації, щоб справа нарешті зрушила з мертвої точки. Це не лише місцева проблема, тому треба вирішувати її на державному рівні.  

«Проблему з дамбами на Пруті потрібно вирішувати на державному рівні» — Максим Заремський

 


 


 


 

 

 


 


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