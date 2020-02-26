За неподання або несвоєчасне подання декларації про доходи настає адміністративна відповідальність

В Україні, як і в більшості країн світу, з метою запобігання незаконному збагаченню осіб, які наділені владними повноваженнями, діє фінансовий контроль. Він здійснюється шляхом заповнення та подання особами, уповноваженими на виконання функцій держави чи органів місцевого самоврядування, електронних декларацій на веб-сайті спеціально уповноваженого органу з питань запобігання корупції у встановленому законом порядку.

Кіцманською місцевою прокуратурою здійснюється систематичний аналіз стану законності у сфері запобігання корупції, а також постійно забезпечується участь у судах під час розгляду адміністративних протоколів щодо вчинених правопорушень зазначеної категорії.

Зокрема, впродовж 2019 року місцевою прокуратурою забезпечено участь у розгляді судом 25 протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. На підставі ч. 3 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» внесено 3 подання про проведення службового розслідування за фактами порушення вимог антикорупційного законодавства, за результатами розгляду яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто 2 посадових осіб.

Керівник Кіцманської

місцевої прокуратури

Андрій Никифорук.