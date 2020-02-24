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В Ошихлібах за 71 рік роботи центру експертизи випробували понад 25 тисяч сортів рослин

24 фев 2020
Чернівецький обласний державний центр експертизи сортів рослин є законодавцем сортової політики в області. Щорічно поля центру і сортодослідних станцій відвідують сотні керівників та спеціалістів агроформувань, науковці, селекціонери, фахівці іноземних фірм та дослідно-селекційних центрів.

В Ошихлібах за 71 рік роботи центру експертизи випробували понад 25 тисяч сортів рослин

 



 Державне випробування сортів рослин в Чернівецькі області розпочалось зі створення в 1948 році Кіцманської державної сортодільниці в селі Ошихліби, за якою було закріплено 100 гектарів землі, пише http://kitsman.city.

Згодом Кіцманську державну сортодільницю перейменували на Чернівецький ОДЦЕСР (обласний державний центр експертизи сортів рослин), директором якого є Ярослав Денисович Лупул. Працюють в центрі 18 працівників, на яких покладено велику відповідальність за об’єктивний, незалежний і чіткий результат проведення дослідження та випробовування різних сортів рослин. За 71 рік тут пройшли випробування понад 25 тисяч сортів, багато з яких були занесені до державного реєстру сортів рослин України.

У користуванні філії Чернівецького ОДЦЕСР зараз знаходиться 98,5 гектарів землі, з яких 35,5 гектарів – під науковою сівозміною. Середній розмір експериментального поля – 9 гектарів. Випробовуються тут не тільки сорти вітчизняної, а й зарубіжної селекції: зі США, Голландії, Німеччини, Франції, Канади, Нідерландів та інших. Найбільший набір іноземних сортів одержують з таких культур як; цукровий буряк, соя та озима м’яка пшениця.

В Ошихлібах за 71 рік роботи центру експертизи випробували понад 25 тисяч сортів рослин

 «У Чернівецькому ОДЦЕСР зазвичай щорічно проходять випробування 23 ботанічних таксона (культур). Це озимі зернові, ярі зернові, технічні культури, однорічні трави та багаторічні і зернобобові. Всього випробовувалось за 2019 рік 529 сортів, згідно програми польових досліджень кваліфікаційної експертизи сортів рослин озимого та ярого типу розвитку. Ця програма затверджується наказом Українського інституту експертизи сортів рослин», – розповідає провідний агроном Ганна Залітач.

В приміщенні центру експертизи сортів рослин знаходиться лабораторія. «У лабораторії визначаємо вагу, суху речовину, вологість зерна, схожість, вагу 1000 зерен, а ще – цукристість цукрового буряка за допомогою ручного рефрактометра. Дослідження з вивчення технологічних якостей зерна, зернових та зернобобових проводять у лабораторіях Українського інституту експертизи сортів рослин. Для цього ми відправляємо проби відповідних культур», – зазначає агроном першої категорії Людмила Кулик.

 

В Ошихлібах за 71 рік роботи центру експертизи випробували понад 25 тисяч сортів рослин

 На території біля центру розташована метеостанція, за допомогою якої визначають напрямок та швидкість вітру, температуру повітря, атмосферний тиск, вологість та кількість опадів. За останній рік було помітно значне підвищення температури, яке не спостерігалося раніше, така зміна клімату погано впливає на деякі сорти рослин.

 

«Агрокліматичні умови останнім часом дещо погіршуються. В осінній та весняно-літній періоди почастішали ґрунтові й повітряні посухи, зафіксовано пом’якшення зим і часті відлиги. Такі стресові чинники негативно впливають на вегетацію озимої пшениці, що зробили проблемним стале виробництво зерна, – зауважила Ганна Лазарівна, – Деякі старі й нові сорти в умовах зміни клімату виявилися не адаптованими до посухи. Тому виникає необхідність добору нових сортів, які пристосовані до мінливих погодно-кліматичних умов».

 

 «Високою адаптивністю до агроекологічних умов відзначились такі сорти озимої м’якої пшениці, як Трудівниця, Золото України, Коровайна, Палітра, Вигадка, Русява та Естафета Миронівська. Сорти м’якої ярої пшениці – Кайдашиха, Барвиста, Божена. Сорти ячменю звичайного ярого – Актуал, МІП Експерт, Контраст, Шедевр. Сорти сої культурної – Слобода, Корона, Орфей, Сільвія, Самородок, Етюд та Стайн 17Ж32», – розповідає Людмила Кулик.

 

В Ошихлібах за 71 рік роботи центру експертизи випробували понад 25 тисяч сортів рослин

За останні кілька років у центрі значно оновився парк сільськогосподарської техніки для обробітку землі.

 

 

За словами керівника Ярослава Лупула, з кожним роком вимоги до сортів рослин підвищуються, розширюється кількість культур у випробуванні, також вивчаються особливості сортової агротехніки, більше уваги приділяється продуктивності культур та якісним показникам. Адже кожен господарник зацікавлений, щоб отримати кращий урожай зі своїх полів. Тож роботи в Чернівецькому ОДЦЕСР вистачатиме.
Оксана ЛУПУЛ,

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