На Кіцманщині горіло дві церкви. Як цього уникнути?

Увечері 14 лютого у місті Кіцмань сталася пожежа у Свято-Георгіївській церкві. Пожежа виникла у вбудованому приміщенні дзвіниці церкви. Час був пізній, тому богослужінь вже не проводилось. Дим з дзвіниці побачили перехожі та викликали рятувальників. На той момент вогонь розповсюдився по дерев’яному перекриттю та куполі й охопив площу 100 кв.м. Щоб ліквідувати пожежу на місце події направили рятувальників 9 державної пожежно-рятувальної частини міста Кіцмань. Вогнеборці ліквідували пожежу, врятувавши від знищення церкву. Внаслідок пожежі згоріли частково перекриття споруди, меблі, речі церковного вжитку. Попередня причина пожежі – коротке замкнення електромережі.

Ще одна пожежа в церкві, теж на Кіцманщині, виникла вранці 17 лютого. У селі Лашківка загорілася Свято-Миколаївська церква. За попередніми висновками фахівців, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем невстановленої особи, а саме залишена без нагляду біля ікони свічка. Рятувальників про пожежу сповістили жителі села, котрі побачили, що з церкви йде дим. Вогнеборці з міста Кіцмань ліквідували пожежу на площі 5 кв.м, не дозволивши полум’ю розповсюдитись далі. Вогонь знищив ікону, стіл, підсвічники, пошкодив підлогу.

Кіцманський районний сектор Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області звертається до настоятелів церков, храмів та прихожан щодо дотримання правил пожежної безпеки в культових спорудах під час проведення богослужінь.

Шановні настоятелі церков та храмів!

Дотримуйте у належному протипожежному стані приміщення та будівлі, забезпечуйте виконання елементарних заходів попередження виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій під час проведення служб. Звертаємо Вашу увагу на забезпеченість первинними засобами пожежогасіння у місцях проведення масових заходів (вогнегасниками, відрами з водою та піском), проведення додаткових інструктажів з питань пожежної безпеки з відповідальними працівниками. Особливу увагу слід приділити стану електрогосподарства, системам опалення, а також місцям встановлення свічок. Звертаємо Вашу увагу на стан шляхів евакуації та евакуаційних виходів з приміщень та будівель: під час проведення заходів у приміщеннях не допускати їх захаращення та утримувати вільними і відчиненими. Не залишайте без нагляду у приміщеннях запалені свічки, намагайтесь не перевантажувати електричну мережу, не прокладайте електромережі поверхнею горючих основ. Будьте обережними з відкритим вогнем. Розташуйте свічки подалі від занавісок, гардин та інших горючих предметів. Під час богослужінь та проповідей звертайте увагу населення на дотримання правил безпеки життєдіяльності.

Шановні прихожани!

Проявляйте особливу пильність та обережність при використанні свічок - тримаючи свічку в руках, слідкуйте за тим, щоб вогонь не потрапив на власні або чужі речі, які можуть миттєво спалахнути. Не залишати після служби без нагляду церковні атрибути (лампадки та запалені свічки). Це є однією з найпоширеніших причин виникнення пожеж.

Шановні громадяни! Кіцманський РС Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області просить Вас дотримуватись правил пожежної безпеки у релігійних закладах! Будьте обережні під час богослужінь! Вживайте всі можливі заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій! У разі виникнення пожежі негайно телефонуйте БЕЗКОШТОВНО з усіх засобів зв’язку незалежно від Вашого оператора за номером «101»!

Віктор ГУЦУЛЯК,

начальник Кіцманського РС УДСНС України

у Чернівецькій області,

підполковник служби цивільного захисту.



