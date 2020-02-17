Кіцманська місцева прокуратура координує діяльність правоохоронних органів щодо протидії злочинності

14 лютого 2020 р. Кіцманською місцевою прокуратурою проведено координаційну нараду керівників правоохоронних органів з питань попередження та протидії правопорушенням на території Кіцманського, Заставнівського, Вижницького та Путильського районів.





Участь у координаційній нараді взяли представники територіальних відділів поліції, міжрайоних відділень СБУ, прикордонної служби та органів державної лісової охорони. Також до участі в нараді запрошені представники органів державної влади та місцевого самоврядування зазначених районів.

На координаційній нараді наголошено на пріоритетних напрямках в роботі правоохоронних органів на 2020 рік. Зокрема серед пріоритетів в діяльності правоохоронців є протидія злочинності в бюджетній та земельній сферах, природоохоронній сфері, виявлення корупційних проявів, запобігання незаконному обігу нафтопродуктів та підакцизних товарів.

Учасники наради прийняли постанову, в якій визначено ряд заходів, спрямованих на протидію правопорушенням у вказаних сферах.

Одним з головних пріоритетів для правоохоронців Кіцманського, Заставнівського, Вижницького та Путильського районів залишається протидія злочинності у природоохоронній сфері, передусім під час лісо- та надрокористування.

Впродовж 2019 року правоохоронними органами вжито ряд заходів щодо запобігання, протидії, виявлення та розслідування злочинів у цій сфері. Однак на території Вижницького і Путильського районів продовжують мати місце чисельні випадки незаконних порубок лісу, будівництва у заборонених місцях лісового фонду тощо.

Аналізом встановлено, що в 2019 році дещо згорнуто роботу органів досудового розслідування щодо розслідування кримінальних проваджень у сфері лісокористування. Зокрема, СВ Путильського ВП до суду скеровано 7 проваджень проти 9 у 2018 році, СВ Вижницького ВП – 15 таких проваджень проти 17, СВ Кіцманського ВП – 2 провадження цієї категорії. Водночас у Заставнівському районі кримінальні провадження у сфері лісокористування до суду не скеровувалися.

У сфері надрокористування до суду скеровано 5 кримінальних проваджень (Кіцманський район – 3, Вижницький – 2). Повністю на цьому напрямку, як і в минулих роках, згорнуто роботу у Заставнівському та Путильському районах.

Враховуючи прикордонний статус Вижницького та Путильського районів, потребує активізації робота правоохоронних органів щодо удосконалення охорони Державного кордону України, нарощування зусиль по боротьбі з незаконним переміщенням через державний кордон тютюнових виробів та інших підакцизних товарів.

Також встановлено, що на території, яка перебуває під юрисдикцією місцевої прокуратури, розташовано 49 автозаправних станцій та автогазозаправних пунктів, з них: Кіцманський район – 20, Заставнівський – 10, Вижницький – 11, Путильський – 8.

За результатами проведеної роботи в 2019 році щодо протидії діяльності нелегальним АЗС спільно з УСБУ в Чернівецькій області та органами Національної поліції припинено роботу 2 нелегальних АЗС (Заставнівський та Путильський райони – по 1, відповідно) та 1 нелегальної нафтобази (Кіцманський район).

Андрій Никифорук,

керівник Кіцманської місцевої прокуратури.