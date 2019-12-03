Громадсько-політичний тижневик Кіцманщини

У Кіцманській райлікарні пробурили свердловину для водопостачання

03 дек 2019
Свердловину для водопостачання будують на території Кіцманської центральної районної лікарні. Її вартість — 270 тисяч гривень, але в майбутньому це дозволить економити кошти на централізованому водопостачанні.

У Кіцманській райлікарні пробурили свердловину для водопостачання

 



 

Із травня 2019 року вартість централізованого водопостачання і водовідведення в Кіцмані для юридичних осіб становить 75 гривень за кубічний метр. Оскільки така велика установа як районна лікарня використовує багато води, щомісяця платіжки за водопостачання і водовідведення перевищували 80 тисяч гривень.

Тому адміністрація Кіцманської ЦРЛ вирішила збудувати на своїй території свердловину для водопостачання. Роботи виконує ДП НАК "Надра України" "Західукргеологія" Львівська геологорозвідувальна експедиція.

— Свердловина глибиною понад 60 метрів, вже зробили хімічний аналії води — всі показники нормальні, — розповідає головний лікар Кіцманської центральної лікакрні Володимир Хромюк. — Тож найближчим часом будівництво свердловини завершиться і ми зможемо використовувати воду поки що для технічних потреб і вже суттєво економити. Я дякую за підтримку т.в.о.голови райдержадміністрації Юрія Косару і голові районної ради Петрові Лумею, які з розумінням ставляться до потреб медицини району, сприяють виділенню коштів для ремонтів приміщення та, зокрема, для будівництва свердловини, яку незабаром введуть в експлуатацію.


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