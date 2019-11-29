Хто в Кіцманському районі купує найдорожчу картоплю за бюджетні кошти?

За якою ціною купують картоплю установи Кіцманського району за бюджетні кошти? Журналісти kitsman.city пошукали на Прозорро договори і побачили, хто купує дорогу картоплю, а хто — дешевшу. На жаль, якість, розмір овочів по документах перевірити не можемо.





У вересні люди запасалися картоплею, яку купували у фермерів та на овочевих ринках за ціною 7-9 гривень за кілограм. Тепер, у листопаді, ці овочі у Кіцмані в магазинах продають за ціною близько 12 гривень за кіло.

Отже, для початку перевіримо гуртові (на сайті agrotorg.net) та роздрібні у супермаркетах (на сайті minfin.com.uа) ціни на картоплю.

Гуртові ціни в Чернівецькій області на сайті Агроторг

Середні ціни на продукти в супермаркетах щомісяця рахують на сайті Мінфін.

За скільки купують картоплю установи Кіцманського району?

Відділ освіти, молоді та спорту Кіцманської районної державної адміністрації цього року заключав кілька договорів.

Наприклад, 2857 кг картоплі за 50 тисяч гривень з місцевого бюджету купили у ФОП Штефюк М.В. із Заставни. Строк поставки: 4 листопада— 31 грудня 2019 року. Ціна — 17,50 гривень за кіло.

Ще вищу ціну, яка вдвічі перевищує ринкову, захотіло «Стрілецькокутське ССТ». Уклавши 21 лютого договір на суму 25,6 тисяч гривень, постачальник спершу погодився постачати картоплю по 8 гривень. Але вже у вересні 2019 року оцінив ці овочі у 25 гривень за кіло, з цим відділ освіти погодився, підписавши додаткову угоду.

Значно дешевшу картоплю придбав комунальний заклад «Оршівський дитячий будинок санаторного типу». 25 листопада одну тонну картоплі по 12 гривень за кілограм продав ФОП Гончаров І.В із Хотина.

«Нижньо-Станівецький психоневрологічний будинок-інтернат» купив 1796 кг картоплі у Ткачука С.М. — по 12,8 гривень за кіло.

КП «Чорторийський психоневрологічний будинок-інтернат» придбав 4300 кілограм картоплю на суму 61,06 тисяч гривень, тобто по 14,2 гривень за кіло.

«Кіцманська центральна районна лікарня» купила 4 тонни картоплі у ПСП «Вікторія» по 14 гривень, сума договору складає 56 тисяч.

Як бачимо, жодна установа не купує картоплю дешевше, ніж її продають вроздріб у магазинах і на базарі в Кіцмані.