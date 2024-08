KORG monotribe MIDI in out端子付き 鍵盤楽器 楽天総合1位受賞！

KORG monotribe MIDI in out端子付き

全てのツマミを操作しての動作確認済み。

MIDI in outケーブルを繋いでの動作も確認済みです

アップデートしてあるので、ドラム音源もシンセサイザーも16ステップで刻めます。 monotribe自体のマシンの性能も素晴らしいですが、なんと言ってもMIDI端子が追加された貴重な個体になります。

市販のミニミニプラグとMIDIの変換ケーブルで繋ぐことで、16ステップシーケンサーを鳴らしながら、フレキシブルなタイミングでMIDI鍵盤を押した時のみシンセサイザー音が優先入力されます。この機能によりマシンライブでの可能性が広がります。ver2.1によりCV入力にも対応しますが、やはりMIDI鍵盤からのベンドホイールを含めた鍵盤入力のほうが表現力が増します。



外部の音声入力にフィルターをかけることも可能ですし、そもそもシンセベース音源としても鋭くキレのあるいい音します。KORG MS-20miniと音を比べましたがフィルターもオシレーターもvolcaのような音ではなく KORG伝統のMS-20そのものです。

もう一台のmonotribeとの連結シーケンスのために所持しておりましたが、それぞれに追加してあるMIDI機能が充実しており連結しなくても一台で完結しそうなので、こちらの一台を手放すことにしました。



YouTubeで見かけるmonotribeのマシンライブ動画よりも自由度の高いマシンライブをしてみたい方には、このMIDI in out端子付きKORG monotribeは刺激的な機材になると思います。



付属品

外箱

シンクケーブル



ノークレームノーリターンでお願いします。商品の情報