[名盤]　THE CONGOS / HEART OF THE CONGOS 洋楽 先取りSALE

THE CONGOS / HEART OF THE CONGOS

1977年リリース BLACK ART JA-ORG

lee perryプロデュース



Lee Perryの絶頂期のサウンドが封じ込められた’77年の名盤。

ロフト・クラシックとしての人気も炸裂するLee Perry仕事の超人気作、スモーキー&グルーヴィーなルーツ・レゲエ・クラシック世界遺産盤!!

レア&クリスチャン"Hold Us Down"でもフューチャリングされていた、ルーツ・レゲエの大御所Congos。パーカッシブなアフロ・キラー・ダンス"Congoman"、ファルセット・コーラスがチル~バレアリックな"Fisherman"等、Lee Perry本領発揮のダビーなトラックに、郷愁感漂うヴォーカルが染み渡るルーツ・レゲエ名曲の数々が収録された、彼らの作品の中でも人気の高い一枚、リードギターはERNEST RANGLIN、ベースはBORIS GARDINERとマニアにはたまりません。



▽商品の状態

レコード / 針飛び無し (再生確認済)

多少のスレ、キズ有り。

ジャケット/多少のスレ有りますが、綺麗な状態です。



#ska #スカ #rocksteady #ロックステディ #レゲエ #ダブ#DUB#カリプソ #アーリーレゲエ

#ルーツレゲエ #REGGAE

