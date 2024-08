DEVELOPMENTBYNOROLL UNEVENNESS S/S TEE トップス 特選限定品

NOROLL 2023SSのドロップ。



一度のみ着用です。



ベースのカットソーを組み立てた上からボーダー部分を更にジャガードで加工している凹凸のあるオリジナル生地です。

製品洗い+タンブラー乾燥する事でベース地とジャガード部分の縮みに差がありシワ感のある仕上がりとなっています。



ありそうでないデティールがNOROLLらしい一枚。



肩幅 53 身幅 64 着丈 75



