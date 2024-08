新品未開封 Surface Laptop5 13.5インチ 16GB/256GB Windowsノート本体 【送料無料キャンペーン】

MicrosoftのノートPC、Surface Laptop5(13.5インチ)です。CPU Core i5・メモリ16GB・SSD 256GBのスペックのモデルです。



Surface Laptop 5 13.5 本体色 セージ



状態は外装のフイルムもはがしていない完全な新品未使用品です。Office 2021のライセンスキーも付属しています。間違って異なるモデルを購入してしまい出品に至りました。



スペック

●OS:Windows 11 Home

●Office:Office Home and Business 2021

●CPU:第12世代 Intel Core i5-1235U

●グラフィック:Intel Iris Xe グラフィックス

●メインメモリー:16GB

●メモリ規格:LPDDR5x

●ストレージ容量:256GB

●セキュリティ チップ/セキュリティ:Firmware TPM 2.0



Windows Hello 顔認証サインイン

●ディスプレイサイズ:13.5 インチ

●ディスプレイ解像度:2256 x 1504 (201 PPI)

●縦横比:3:2

●タッチ:10点マルチタッチ対応

●ペン:対応

●バッテリー持続時間:最大約18時間

●無線 LAN 種類:Wi-Fi 6: 802.11a/b/g/n/ac/ax

●Bluetooth 有無:Bluetooth 5.1

●外部接続端子:USB 4.0/Thunderbolt 4 対応 USB-C

USB-A 3.1

3.5mm ヘッドフォン ジャック



Surface Connect (充電、 Surface ドック用端子)

●生体認証:Windows Hello (顔認証)

●前面カメラ画素数/機能:720p HD

●背面カメラ画素数/機能:無し

●オーディオ:Dual far-field スタジオ マイク内蔵 Dolby Atmos 搭載 Omnisonic スピーカー

●製品サイズ:308mm x 223mm x 14.5mm

●製品重量:約 1,297g

●製品保証期間:1年間

●付属品:電源アダプター商品の情報