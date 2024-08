90s Pink Floyd Tee XL Black ピンクフロイド Tシャツ トップス 最新

中古品やヴィンテージ品へのご理解がない方の購入はトラブルのモトとなりますのでご遠慮下さい。



貴重な海外購入品!

日本国内でも圧倒的な人気を誇るバンド

ピンクフロイドのウィッシュ ユー ワー ヒア Tシャツ



1998のコピーライト

当時物のオリジナルビンテージ



汚れがございますが、目立たない程度なので

古着慣れしている方であれば問題なく着ていただけます。



サイズはXL



ビンテージTシャツは同じサイズ感のものは無く

1点モノですので

早い者勝ちとなります!!



【商品名】

古着 90s Pink Floyd Wish You Were Here Tee XL Black / 1998



ここ数年のRap/Band/Movie Tee等のVintage Tシャツのブームにより

価格が高騰しております!



【COLOR】

ブラック



【Size】

XL

着丈: 約72cm、身幅: 約60cm、肩幅: 約57cm



【商品状態の詳細】

汚れがございますので、写真にてご確認ください。その他見落としがある場合もございます。

25年以上前の古着ということをご理解いただいた上でご購入お願い致します。



【商品の状態】

使用状況 : 古着 汚れ、使用感あり

注意事項 : ファイナルセールとさせていただきます。



【発送】

既に日本にございます。

入金確認後、2日以内での発送となります。



【その他】

不明点はご質問ください。



購入後24時間以内にご連絡無い場合、また購入後2日以内に入金ない場合キャンセルとさせていただきますのでご了承ください。



肩幅···57cm

身幅···60cm

着丈···72cm



柄・デザイン···プリント(ロゴなど)



カラー···ブラック商品の情報