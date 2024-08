【新品】 スリーアップ スポット エアクーラー 除湿機能 SC-T2135WH 扇風機・サーキュレーター 大特価価格

●商品名

スリーアップ Three Up 除湿機能搭載 スポット エアクーラー SC-T2135WH ポータブルエアコン/スポットエアコン





●商品状態

新品・未開封品です。





●配送

即日発送

プチプチとダンボールや巻きダンボール、

ラップなど状況に合わせて丁寧に梱包をさせて頂きます。





●商品説明

・ブランド スリーアップ(Three Up)

・取り付けタイプ フリースタンディング

・特徴 送風モード, 除湿モード, 冷風モード, おやすみ設定(冷風モードのみ), 自動運転モード

・色 SC-T2135 ホワイト

・制御タイプ リモート

・商品の重量 18.26 キログラム

・サイズ:幅26.5×奥行28×高さ58cm

・重量:15.5kg

・風量設定:2段階

・首振り:上下/左右風向ルーバー(手動)

オフタイマー:1〜24時間(1時間単位)(オン/オフ可能)





★即購入OKです。



★他にも色々出品していますので、下記タグよりご覧ください。



#まーぼm







最後までご覧いただき、ありがとうございました。

j.0606wn26799wjq39800vqgbd商品の情報