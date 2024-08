希少✨Salvatore Ferragamo✨フェラガモ✨財布✨レインボー✨本革 小物 日本オンライン

✅ブランド

Salvatore Ferragamo サルヴァトーレフェラガモ





18万。三越伊勢丹新宿購入。正規品。

大黒屋、カインドオルにて出品前に査定済み。



定価新品で購入し、結局1週間しか使ってません。

自宅のコレクションBOXに飾ってました。美中古。



本革レザーが肌触りの良い高級レザー。

ストラップ付き。ラウンドファスナー。



購入時の箱やカード全てあります。

シリアルナンバー付き。ゴールド金具。



小銭入れもほとんど使わずだったので綺麗です。



スタッズがleg0ブロックみたいで可愛いく、

当時一目惚れでした。



スタッズ全てに、ガンチーニのマーク付き。

出回りの少ないフェラガモなのでオススメ。



男性 女性問わず使えます。メンズ レディース

イタリア製 made in ITALY



✅サイズ(cm)

19cm×10cm マチ2cm



お札入れ×2

小銭入れ×1

カード入れ×9

ポケット×3



✅発送

梱包は安全なゆうパケットプラス発送です。



1927年、Salvatore Ferragamo(サルヴァトーレ フェラガモ)により設立。 当初は靴のファッションブランドで、ハリウッドスターを顧客にし「スターの靴職人」と名声を得る。 セレブ 多数のハリウッド女優が愛用していた。 現在では、バッグ、財布、香水なども含めた、トータルファッションブランドとなっている。高級ブランド。モノグラム 総柄 マルチカラー



