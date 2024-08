プラダ バックパック サフィアーノレザー×ナイロン 大容量 黒 2VZ135 バッグ 激安直販店

● 即購入OK!(先に購入された方優先)

【型番/シリアルNo】

2VZ135



【素材】

レザー 本革



【サイズ(cm)】

横幅41 × 高さ44 × マチ14

持ち手高 11

ショルダー長 最大76



【内ポケット】

ファスナーあり:1

ファスナーなし:1



【状態】

ナイロン部分に薄く擦れたような跡やショルダーのクッションが固くなっていますが、使用に差し支えるダメージはなくまだまだご愛用いただけます。



【購入元】

大手ブランド買取店

ストア・ショップ

業者オークション

※鑑定済み



【付属品】

ギャランティーカード、タグ、説明書類



プラダ PRADA リュックサック バックパック メンズ/レディース レザー 本革 ビジネス 旅行 A4/PC可 大容量 黒色 ブラック 三角プレート 三角ロゴ ロゴプレート 白タグ

