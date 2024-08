44枚限定 大谷翔平 ニューバランス Made in Japan 限定 Tシャツ 応援グッズ 売り出し特注品

大谷翔平】Made in Japan Premium T-Shirt-Grey



new balance

大谷翔平 シグネイチャーモデル



カラー:グレー grey

サイズ:XL

シリアルナンバー入

※シリアルナンバーは未開封のため不明です。

ご了承の上、ご購入よろしくお願い申し上げます。



大谷翔平シグネチャーロゴの発表を記念して作られたMade in JapanのプレミアムTシャツ。コットン100%の強撚糸を採用し、吸湿速乾性に優れ、毛羽立ちが少なくドライな肌触りが特徴です。日本に数台しかない特別な編み機を使用したリンキング製法により、一目一目ずつ編み目を手作業でつなぎ、襟や裾を仕上げています。洗濯後の型崩れもなく、縫い目がないためフラットな肌触りで究極の着心地を提供。裾のウーブンラベルにはニューバランスロゴと大谷翔平シグネチャーロゴがあしらわれています。白、黒、グレーの3色展開で、Tシャツの内側には昨年の大谷選手のホームラン数にちなんで、01から44までのシリアルナンバーがつけられています。専用ボックス入りのプレミアムな1着です。



