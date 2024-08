カシオ G-SHOCK フロッグマン GW-8200K-9JR 時計 特価注文

CASIO / カシオ G-SHOCK フロッグマン Love The Sea And The Earth アイサーチ・ジャパン コラボレーションモデル

G-SHOCK FROGMAN GW-8200K-9JR

フロッグマン イルクジ



新品未使用品をオークションで購入しましたが使用せずに保管していました。

新品未使用品です。



タグは付属していません。

なお神経質な方は、ご遠慮ください。

黄色箱の空け閉め際の、少しのスレがあります。写真アップしています。

よろしくお願い致します。商品の情報