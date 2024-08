Bzポスターのみ ミュージシャン あす楽 送料込み

画鋲穴

両面テープ跡

汚れ





●オマケは対応しておりせん。



ポスターのみ

30年ほど前のとても古く、使用済みの品物のため画鋲の穴、両面テープ跡、汚れの他にもダメージがあります。

写真の他にも巻ジワ、経年変化などあります。

使用済みの古いお品物です。購入後に思ったより状態が悪いなどとトラブルにならないように納得の上でご購入ください。

細部まで気になる方、美品をお探しの方は購入しないで下さい。





簡易包装、リユース梱包材使用



ダメージ大の

OFF THE LOCK、BLEAK THROUGHzツアーグッズ ポスター

をまとめてご購入のご相談承ります。



BLEAK THROUGH とても大きなカレンダーポスターのため、丸めて保管する時に大きく破れてしまってます。

OFF THE LOCK、BLEAK THROUGHともに30年ほど前のとても古いお品物になります。商品の情報