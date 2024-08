キスマイ グッズ まとめ売り アイドル ポイント10倍

☆値下げ☆





・Kis-My-新春イベント福袋

中身そのまま



2014年 Kis-My-Journey コンサートグッズ

・ツアーパンフレット

袋に入れて保管してたので

汚れなどは特にありません。



Kis-My-World コンサートグッズ

・ペンライト

・キスマイベア

・ヘアバンド



・キスマイワールド 3点セット

ポーチ、ステッカー、クリアファイル

(新品、未開封)

Kis-My-Worldを買った際に

店頭クジで当たったものです。

ポーチはクッション素材で

スマホも入ります。



・2014-2015

フォトカレンダーBOOK



キスマイをもっと知れる5冊

・1st写真集

・裸足の時代

・SNOWDOMEに願いをこめて

裏話、MCいいとこどり

・JOURNEY TO THE FUTURE

Journeyコンサートの素敵なショットが

たくさんつまったフォトブック

舞祭組ページもちゃんとあります

・pocket Kis-My-Ft2 2

*カウントダウン2012-2013

*Good Live Tour いくぜ in 大阪城ホール

*カウントダウン2013-2014

などなど、

ツアーや特番たっぷりのフォトブック



キスマイ セブンクジ

・シリコンクリップ 二階堂高嗣

・キラキラマスコット 横尾渉

・キラキラマスコット 宮田俊哉

❌7連 携帯ケース

・7色 バッグチャーム

・7色 ローラークリップ



クリアファイル

・藤ヶ谷くん

・DHC限定

・キスウマイ

・キスオンアイス

・Watering kissmint (B5)



❌マスキングテープ

・Kis-My-World



・ぬくぬく当番、

セブンアイなどのカード類



・IScream銀テープストラップ

おまけでつけさせていただきます☆





全部まとめてお譲りします☆

即購入可商品の情報