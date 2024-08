英語　キュタフヤ陶器　トルコタイル図案集★ハムザ・ウストゥンカヤ 洋書 製造元直販

「Kütahya Desenleri Hamza Üstünkaya Tasarımlarıyla - Kütahya Patterns with the Designs of Hamza Üstünkaya」



編者 İskender Işık, Remzi Gören, Gökhan Akça

出版社 トルコ文化観光局

2020年

言語 英語・トルコ語



【内容】

ハムザ・ウストゥンカヤは、キュタヒヤ出身のタイルアーティスト。

独自のタイルデザインで知られ、世界最大級のタイルプレートを製作した。2016年にはユネスコの無形文化遺産代表一覧表に記載され、2020年にはトルコ共和国大統領より人間国宝賞を授与された。



本書ではハムザ・ウストゥンカヤ氏の図案が多数紹介されています。



【仕様】

23 x 28 cm

402ページ

ハードカバー



【状態】

新品です。シュリンク付でしたが、今回画像を撮るために開封しました。



