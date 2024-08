【日本語版】DOB君 グリーングリーン PSA10 その他 SALE10%OFF

ご覧頂きありがとうございます





私自身でPSA日本支社に出した物になります。

3/1着







【 DOB君 グリーングリーン PSA10 】

DOB GREEN GREEN PSA10





状態

PSA10



カメラが写りこんでます。

また、高額商品の為鑑定番号隠してます。

初期傷等がある場合がありますので、お写真にてご確認の上ご購入ください。

また、PSA10評価でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け/横線 /ケース傷/ケースシミ等ある場合がございます。





村上隆 もののけ京都 来場者先着限定

Takashi Murakami Mononoke Kyoto Limited Edition For the First Visitors







相場により値段の設定は細々しますが、売れた後に相当が上がっても下がっても取引キャンセルしませんのでご安心ください(こちらの金額設定による桁間違え等があった場合は例外です)

基本24時間以内発送、出張の場合のみ発送が遅れます。



注意:写真無断転載通報します







