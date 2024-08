未使用　HERMES　エルメス　オランナノ　サンダル　チャーム 小物 タイムセール祭

⚫返品対応について



偽物だった場合全額返金します。



We offer immediate purchase approval.

Our store deals exclusively in authentic products,

so please feel confident in making your purchase.





⚫購入元



日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場



大手ブランドショップにより

真贋鑑定済みの【確実正規品】です。





エルメス オランナノ サンダルチャームになります。

サンダルモチーフが可愛い1品です。

箱付き



サイズ

全長24cm



状態

未使用品になります。商品の情報