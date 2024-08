新品☆ブルーノマーズ Bruno mars Tシャツ 東京ドーム 2024 M ミュージシャン 激安 オンライン

ブルーノマーズ

2024 Japan Tokyo dome tour

BOOTLEG BLACK CUTSAW



東京ドーム2024公演のTシャツとなります。

サイズはMサイズです。

会場限定で、即完売していたお品物ですので貴重なお品物と思います。

サイズはビッグシルエットとなります。



実寸サイズ

着丈約70cm

身幅約65cm

肩幅約56cm

袖丈約26cm



購入後、大切に持ち帰りましたので、状態は良好です。

ただし主観評価でして、一度人の手に渡った商品ですので、ご理解のある方のご購入でお願いいたします。



何卒、よろしくお願いいたします。



黒

ブラック

グレー

灰色

Doo-Wops & Hooligans

Unorthodox Jukebox

24K Magic

BEST OF BRUNO MARS LIVE AT TOKYO DOME 2024



種類···海外アーティスト商品の情報