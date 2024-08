LOVE OUT LOUD DVD【未開封】 ミュージック ブランドグッズ

念のためプロフィール一読お願いします ◡̈

#Lapinタイ俳優グッズ

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

⚠︎当方の出品画像の転載・使用はご遠慮ください⚠︎



『LOVE OUT LOUD』DVD BOX



Singto Krist Off Gun Tay New Bright Win



★ 新品未使用(未開封)

外装にスレ・シワや折れ・傷・汚れ・破れ等あります .

初期から内側に細かいほこりや繊維等の混入あり



⚠︎ 日本のものとはリージョンコードが違うため

一般的な機器では再生できませんご注意ください ⚠︎



⚠︎ 海外製品かつ輸入品になります

初期から傷や凹み・角潰れ等ダメージがある場合あり



︎⚠︎ 未開封ですので初期キズ等はご了承願います

海外製品にご理解いただける方のみご購入ください !!



★ 宅急便(時間指定可能)

プチプチで包みぴったりサイズに加工した

再利用ダンボールに入れて発送します



※ 基本的に配達時間は指定なしで発送しておりますので

ご希望がある場合は必ずご購入時にお伝えください .



⚠︎ 猫を多頭飼いしている為 気を付けていても

包装の際に毛が入ってしまう場合があります !!



┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

ご質問・ご要望等ありましたらお気軽にどうぞ !!



(GMM TV タイ俳優 タイBL LOL)商品の情報