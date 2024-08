NewJeans How Sweet 【6形態セット】 K-POP・アジア アウトレット モール 価格

『NewJeans How Sweet』Standard ver.【6形態セット】



全6形態セット、新品未開封です。

ストアから配送された際の梱包でお送りします。



※購入特典のフォトカード・シリアルナンバー入りチラシは含みません

※バラ売りはできません





------ 商品情報------



■6形態セット

・NewJeans ニュージーンズ

・MINJI ミンジ

・HANNI ハニ

・DANIELLE ダニエル

・HAERIN ヘリン

・HYEIN ヘイン



■商品内容

★NewJeans How Sweet Standard ver.

OUTBOX | 6 Versions

INTERVIEW BOOK | 6 Versions | 44 Pages

PHOTOBOOK | 6 Versions | 76 Pages

MINI POSTER | 6 Versions

CD-R | 6 Version

STICKER PACK | 6 Versions | 5EA

※各バージョン1種:計5枚、共通1種(1セット3枚) & 各バージョン1種(1セット2枚)

PHOTOCARDS | 6 Versions | 5EA

POSTCARD | 6 Versions

BOOKMARK | 6 Versions



■Track List

1. How Sweet

2. Bubble Gum

3. How Sweet (Instrumental)

4. Bubble Gum (Instrumental)商品の情報