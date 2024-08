サンシャイン キッズ/パイパー　シティポップ　CITYPOP 邦楽 公式サイ

5/26(日)23:00まで限定出品。

期間限定送料込み。

※システムによるまとめ販売対象外。複数購入希望による値引き交渉は個別に承ります。



SUNSHINE KIZ / PIPER



オリジナル盤 帯付き・美品



村田和人関連の最重要ユニット、亡き村田和人の代表曲「一本の音楽」で、ストラトのメロウなギター・ソロを弾いていた山本圭右率いるパイパーのシティ・ポップ名作。



アディショナルながら久々にドラマーを加え、ウォームでタイトな音を聴かせた4枚目。針を落とすと突然流れ出す「Sunshine Kiz」は、彼らの親方:村田和人を彷彿させる循環コードのサマー・キラー。「Hidin’ In Your Shelter」は彼らの中で最もメロウでトロケるグルーヴィー・チューン。村田自身のコーラス参加は、おそらくこの「Sunshine Kiz」、「Hidin’ In Your Shelter」だろう(曲毎のクレジットはナシ)。こうした曲の背景にはいつも真夏の恋のエピソードが映し出される。コントロールの効いたAORナンバー「Boku No Love Song」もなかなかの味わい。

(著:大槻健彦 監修:金澤寿和 Light Mellow 和モノ Special 173pより)



Sunshine Kiz

Seaside Runner

Velvet Eyes

Hidin In Your Shelter

Natsu Wa Dokokae

Boku No Love Song

Futari No Summer Time

Silver Sun

Fuiuchi No Manazashi

Daydream Believer



梱包はありものの梱包材にて行います。

個人取引になり、差し替え被害防止のため

いかなる理由でも返品には応じません。

インボイスに対応する請求書の発行は行っておりません。気になる点がございましたら、どんなことでも結構ですので、ご質問ください。

よろしくお願い申し上げます。



#シティポップ

#citypop

#vaporwave

#futurefunk

#村田和人

#小板橋博司

#穂足哲昭商品の情報