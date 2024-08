IGGY POP/POST POP DEPRESSION: LIVE AT・・・ 洋楽 2024春の新作

【未開封・限定品】

IGGY POP / イギー・ポップ

POST POP DEPRESSION: LIVE AT THE ROYAL ALBERT HALL



フォーマット 3xLP 180g

国: EU

レーベル: LOMA VISTA

発売日: 2017年04月22日

2017年 RECORD STORE DAY 限定

デラックス・ゲートフォールド装 16ページ・ブック、6000セット限定 ナンバリング。



2016年5月13日、ロンドンはROYAL ALBERT HALL公演を収録。

新作『POST POP DEPRESSION』をリリース後、新作のプロデューサー

QUEENS OF THE STONE AGEのJOSHUA HOMMEをはじめ、

QOTSAのメンバーとともに行ったステージ。

新作楽曲はもちろんのこと、DAVID BOWIEコラボ2作

『THE IDIOT』、『LUST FOR LIFE』クラシックも披露する全22曲3枚組



未開封品。

DLカードは期限切れにより、使用不可の可能性があります。



外観特に問題見られませんが、細かいキズ、スレがあるかもしれません。

個人保管品につき、神経質な方や完品をお求めの方は、

ご購入をお控え頂けますようお願い致します。



A1Lust For Life

A2Sister Midnight

A3American Valhalla

A4Sixteen

A5In The Lobby

B1Some Weird Sin

B2Funtime

B3Tonight

B4Sunday

C1German Days

C2Mass Production

C3Nightclubbing

D1Gardenia

D2The Passenger

D3China Girl

E1Break Into Your Heart

E2Fall In Love With Me

E3Repo Man

F1Baby

F2Chocolate Drops

F3Paraguay

F4Success



他にもレコード出品しています。商品の情報