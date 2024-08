ヒッポファミリークラブ　 8カ国語CD25枚テキスト有り キッズ/ファミリー 特殊

値下げ交渉不可です。売れなければ徐々に下げるかと思います。



以前こちらで譲っていただきました。2011年ごろに購入したとのことです。



大きな傷や書き込みなどはありませんが、冊子の側面に一部凹みがあります。画像をご参照ください。



CDは一度再生したのみで美品です。見落としなどもあるかもしれません。全体的に美品ですが、Used商品であることをご理解の上購入をお願いいたします。



CD

・SING ALONG! DANCE ALONG! 1〜7

・SING ALONG! DANCE ALONG! EXTRA

・HIPPO GOES OVERSEAS 7枚

・KABAJIN Series 1&2

・Multilingual Friends Around the World 7枚

・他言語マテリアルCD試聴版



テキスト

・SING ALONG! DANCE ALONG! 1〜7(6冊)

・KABAJIN Series 1&2



kevins english roomの山ちゃんがYouTubeで話していたHIPPO FAMILY CLUBです。



日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語・フランス語・ドイツ語・ロシア語の8カ国語が散りばめられています。商品の情報