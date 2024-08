ssx2673様　専用 ベース 純正販促

※他の方のご購入はご遠慮ください。



サドウスキーのメトロラインシリーズは、2020年で国内生産が終了。その後ドイツのWarwick社が引き継いで生産を行っていますが、この個体は2019年に新品で購入したもので、シリアルナンバーから製造年月日は割り出せなかったものの、おそらく日本製であると思われます。



使用に伴う細かな傷はありますが、全体的には美品であると思います。



アクティブタイプなので、乾電池を入れないと音が出ません。ご注意ください。



練習とライブで2年ほど使っていましたが、引っ越してから機会も少なくなり眠っておりました。

改造等は行っておりません。



ご質問やご要望あればコメント欄までお願いします。



付属品:本体、セミハードケース、保証書、シールド3本、ストラップ、finger ease(使いかけ)



発送方法につきまして、おそらくらくらくメルカリ便で大丈夫だと思っていますが、状況によっては変更になる可能性があります。ご了承ください。



以下正規代理店であるOKADA International INC公式サイトより引用とモデルの特徴を踏まえた詳細です。

Body :Ash (Solid)

Body Shape :Dinky

Neck :Maple

Fingerboard :Maple

Tuner :Sadowsky 4string Tuner

# Of Fret :21

Fret :Sadowsky Standard (Radius 12″)

Trussrod Nut :Spokewheel Nut (wide 1.5 inch)

Pickups :Sadowsky Humcancelling J

Preamp :Sadowsky Standard Bass Preamp

Control :Master Vol / P.U.Pan / Passive Roll Off Tone

(w/Pull Switch for Preamp Bypass) / Treble & Bass

Bridge :Sadowsky 4string Bass

Strings :Sadowsky STRINGS SBS45 Blue

Case :Sadowsky Semi Hard Case商品の情報