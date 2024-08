SEVENTEEN セブチ　ホシ　アルバム　トレカ K-POP・アジア ＊専用ページ＊

SEVENTEEN セブチ ホシ アルバム トレカ







・17 is right here

HERE盤(新品未開封)

タワレコ 特典トレカ





・heaven

10:23 ver (新品未開封)

weverse サイン会 特典トレカ

carat盤 ランダムトレカ 3種





・DREAM

carat盤 (開封済)

carat盤 ランダムトレカ



・always yours

A盤 ランダムトレカ









グループ名···SEVENTEEN



種類···アルバム



種類···アルバム,特典付き商品の情報