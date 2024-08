《付属品完備》 リュミエリーナ レプロナイザー 4D plus 4Dplus ヘアドライヤー 新しいコレクション新しいコレクションニューサイエンス

コメントなしで即購入OKです

メルカリ最安値です!



コメントなどがあっても早い人優先しますので、

売れてしまった場合は申し訳ありません(>_<)



《付属品完備》 リュミエリーナ レプロナイザー 4D plus 4Dplus ドライヤー



⭐️新品フィルター

⭐️ノズル

⭐️説明書付き



ほとんど使用感がなく、使用頻度が少ない商品です。

目立った傷、汚れなどなく綺麗な状態です!



写真に写っているものが全てになります!



気になるところはできる限り写真に写していますので、

状態、付属品などは写真にてご確認をお願いします。



ほとんど使用しておりませんので、綺麗な状態ですが、フィルター部に若干小傷がありますがご了承ください(>_<)



✨安心の動作保証✨

・専門技術者による動作確認済み。

・各機能など全て問題ありません。



✨ 匿名配送 ✨

・匿名発送のらくらくメルカリ便にて発送致します。

・匿名配送ですので、ご購入者様の

ご住所、お名前などは分かりませんので、

ご安心ください!



写真に写っているもの以外はございませんので予めご了承ください。



髪に長時間風を当てても、乾燥せず、パサ付かず、しっとりと毛先が重く落ち着いた仕上りも導くドライヤー。

髪質をプログラスするセラミックを内蔵。

風をあてるだけで艶がでて、カラー髪が美しく発色するだけでなく、

色褪せたカラーの色彩を蘇らせてくれるような仕上りに。

独自技術のバイオプログラミングテクノロジーにより、

これまでの常識では考えられなかった髪のダメージからの解放され、使うほどに手触りが良くなります。

また髪のコシが衰えたり、痛んだ髪も髪質をしっかりプログレスしながらヘアデザインできます。



