【クロコダイル本革】2wayトートバッグ　ゴールド金具　パープル バッグ ネット

こちらは、鑑定済みショップで購入した正規品になりますので、安心してご検討下さい。



It will be authentic, so please consider it with confidence.





【ブランド】





【商品】

トートバッグ

ハンドバッグ

ショルダーバッグ

2way バッグ

ゴールド金具



※ハンドル肩掛け不可

※A4収納不可

※自立可能





【カラー】

パープル

紫色



※色は、1枚目が一番近いですが、モニター環境によって誤差がありますのでご了承下さい!



【サイズ】(縦×横×バ幅•約cm)

18.5×32(上)×14

ハンドル高さ 約13cm

ショルダー紐 最長 約130cm



【素材】

クロコダイル





【付属品】

ショルダーストラップ





【状態】

★used

通常の使用感ございますが、目立つダメージなく問題なくご使用頂けます♪♪



表地 :良好

裏地 :使用感程度



型崩れ :なし

角スレ :なし

持ち手 :良好

金具 :スレ程度

ホック :良好

ファスナー :良好

ベタ付き :なし



クリーニング後、レザー専用クリームでメンテナンスしておりますので、到着後すぐにお使いいただけます。





・その他、状態については、個人差がありますので、写真にてご判断下さい。

USED品のため、多少のシミやダメージ等はご了承下さい。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いいたします。



