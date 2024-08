PSA10連番エナジーマーカー 立ち悟空 Goku Energy Marker ドラゴンボールカード (今週末まで限定値下げ)

立ち悟空 エナジーマーカー パラレル

PSA10連番



PSA10評価でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け/縦線横線等ある場合がございます。

神経質な方、PSA鑑定士以上にカードを気にされる方のご購入はトラブル防止の為、ご購入はご遠慮下さい。

丁寧に梱包し発送致します

即購入可



Son Goku Energy Marker

PSA10 consecutive number



Even with a PSA10 rating, there may be small scratches, dents, hollow spots, white chips, vertical and horizontal lines, etc.

To prevent trouble, please refrain from purchasing if you are a nervous person or are more concerned about cards than a PSA appraiser.

Will be carefully packed and shipped

Available for immediate purchase



