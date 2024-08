金色のガッシュベル!! THE BEST BOOSTER 全120種セット その他 売り激安

金色のガッシュベル!!

THE CARD BATTLE

THE BEST BOOSTER ザ ベストブースター

全120種コンプリートセット



コレクション用に所持していましたが、コレクション整理のため出品致します。

昔にほぼ自引きしたカードだったと記憶していますが、一部カードショップ、フリマアプリで補完している物があるかもしれません。入手後はファイリング、防湿庫に保管していた物です。

出品物にファイルは含みません。

古い商品のため、状態を過度に気にされる方の購入はお控え頂けますようお願い致します。