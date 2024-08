専用AURORA The Gods WeCanTouchLimited 2XLP 洋楽 日本購入サイト

⚠︎たまき様専用



AURORA / The Gods We Can Touch

Limited 2XLP

urban outfitters 限定品



新品未開封

ディスクはゴールドだと思います。



ーーーーーーーーーーーーーーーー



私たちを人間たらしめているものを讃える、オーロラの15曲入り最新アルバム「The Gods We Can Touch_」は、女神のゴールド・ヴァイナルでプレス。

Urban Outfitters限定品。

2022, Glassnote Entertainment Group.



トラックリスト

- 1. The Forbidden Fruits of Eden

- 2. Everything Matters

- 3. Giving Into The Love

- 4. Cure For Me

- 5. You Keep Me Crawling

- 6. Exist For Love

- 7. Heathens

- 8. The Innocent

- 9. Exhale, Inhale

- 10. A Temporary High

- 11. A Dangerous Thing

- 12. Artemis

- 13. Blood In The Wine

- 14. This Could Be A Dream

- 15. A Little Place Called The Moon

ーーーーーーーーーーーーーーーーー商品の情報