SnowMan 向井康二 フォトセット 2008 アイドル (最終価格)

Snow Man 向井康二くんのフォトセットです。



素人保管になりますので神経質な方などは御遠慮ください。



2008年Little Gangsのフォトセットになります。



関西Jr.ユニットコンサート in 大阪松竹座2008のものになります。



元々集合1枚とメンバーソロ3枚の4枚セットが3種でしたので集合3種 ソロ1枚のコンプリートになります。

なにわ男子の藤原丈一郎くんも写ってます!



その他向井康二くん関連随時出品予定です。



