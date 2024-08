Dwig – From Here To There 洋楽 新着順販売

Dwig – From Here To There



市場にほとんど出回らなかった本作の同年リリースのリプレス盤。

こちらも殆ど入手が困難になっています



ドイツの地下レーベル"Gieglin"、"Luettje Luise"などに在籍していた、Ludwig VolkerことDWIG(Die Wiese Im Garten)、

自身のセルフ・レーベルとして2015年にリリースされた超限定二枚組ヴァイナル・アルバム。

彼ならではのミニマル・ハウスやジャズ、バレアリックなどを縦横無尽に表現した独創的なディープ・ミニマル・ハウス・トラック、

幻想的な空間へと誘ってくれる"Cherrytree"など全9曲を収録



一度しか針を落としていない美品です。

元々シュリンクは無しです。



レーベル:Dwig – Dwig 01

フォーマット:

2 x レコード, 12", 33 ⅓ RPM, Album, 180 grams

国:Germany

リリース済み:2015年2月



A1Spring

A2True Story

A3Morning Break

B1Cherrytree

B2Little Boy

C1Gentle Memories

C2Different Days

D1Lost Telegram

D2From There To Here