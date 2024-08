【ポケカ】PSA10 グレイシアEX （XY10_018/078）めざめる超王 ポケモンカードゲーム ポッキリ送料無料

ご覧いただきありがとうございます。

即購入可です。

All PSA cards listed are from my collection and are one-owner items.

We also welcome transactions through purchasing agents such as Buyee, doorzo, and JPGOODBUY.



●商品名●

【ポケカ】PSA10 グレイシアEX (XY10_018/078)めざめる超王



● PSAのケースは特殊なケースに入っており湿気などカードの劣化を防ぐ造りになっておりコレクションに最適です。



●鑑定品受領後、クリスタルパックで梱包し暗所で保管しております。



●衝撃・防水対策を施し、画像のとおり鑑定ケースに入ったまま、追跡有りで送付させていただきます。



●鑑定品であっても傷が全く無いことが保証される訳ではありません。特に高額カードの状態は個体番号からPSA公式サイトにて状態確認の上、同意した場合のみご購入をお願い致します。神経質な方のご購入はお控えください。



●ポケモンカードは相場の動きがあり、大手カードショップ様の価格等を参考に、お値段の変更や出品の取り下げをする場合がございます。ご容赦ください。



●ご不明点ありましたらコメントください。



■配送について

・配送事故による補償は出来かねます。

グレイシアEX RR 拡張パック めざめる超王 018/078



シリーズ: XY/XYBREAK

セット: 拡張パック めざめる超王

型番: XY10

レアリティ: RR





種別···シングルカード



鑑定状況···PSA10商品の情報