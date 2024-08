【裁断済み】【電気・電力】FE試験・PE試験対策セット 語学・辞書・学習参考書 クリアランス卸売り

ご覧頂きありがとうございます。

こちらは【裁断済み】【FE・PE試験】の対策フルセットです。

私は本セットと、公式問題集等(電子書籍)で、2023年に、電気・電力のFE・PE試験に一発合格しています。



各書籍説明

①Study Guide for PE Electrical and Computer - Power Exam

定価:11,550円

新品で購入。公式のPE出題テーマ毎に問題が大量に載っており、必要な知識の確認と、演習が可能です。神本です。



② Study Guide for Fundamentals of Engineering (FE) Electrical & Computer CBT Exam

定価:11,550円

新品で購入。①のFE版です。神本です。



③ FE Review Manual Third Edition

定価:?(旧版のため不明ですが1-2万程度。中古の参考価格5000円です。)

中古で購入。FEの参考書です。



④FE Electrical and Computer Full-length Practice Exam

定価:4,307円

新品で購入。FE・PEは過去問が存在しないので、サンプル試験での演習が必須です。本番に近いサンプル試験で練習できます。



⑤Fundamentals of Engineering (FE) Electrical and Computer - Practice Exam # 1: Full length practice exam

定価:3,850円

中古で購入。使い方は④と同じです。



⑥Fundamentals of Engineering (FE) Electrical and Computer - Practice Exam # 2: Full length practice exam

定価:3,850円

中古で購入。使い方は④と同じです。



①-⑥合計:40107円



①②④は新品で購入後、すぐに裁断しているため比較的綺麗と思います。④は表紙に薄黒い汚れ有り。

③⑤⑥は中古で購入しており、書き込みはありませんでしたが、隅々まで確認出来ている訳ではありません。

6冊とも全てあくまで中古品であることをご理解いただける方のみよろしくお願いいたします。



